Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong Jatuh Cinta dalam Teaser Drakor

Aktris Song Hye Kyo dan aktor Jang Ki Yong terlihat saling jatuh cinta dalam teaser drama Korea (Drakor) terbaru yang mereka mainkan. Keduanya akan beradu akting dalam Drakor berjudul Now, We Are Breaking Up.Dilansir dari Soompi, Now, We Are Breaking Up merupakan drama romansa realistis tentang cinta dan putus cinta. Kisah yang digambarkan bisa menjadi bahagia, berapi-api, maupun pahit.Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ha Young Eun, seorang perancang busana yang realis tegas. Sementara Jang Ki Yong, akan berperan sebagai Yoon Jae Guk, seorang fotografer lepas yang cerdas.SBS telah membagikan cuplikan baru dari drama mendatang mereka. Now, We Are Breaking Up. Teaser tersebut dimulai dengan pandangan menarik tentang kehidupan kerja Ha Young Eun dan Yoon Jae Guk."Tidak, tidak apa-apa. Selama 10 tahun terakhir, saya telah berlari sepanjang hari dan saya telah mencurahkan segalanya, dan melakukan semua yang saya bisa," ucap Ha Young Eun yang terlihat kesal."Apakah ini tampak baik-baik saja bagi Anda sekarang?" tambahnya.Pada cuplikan selanjutnya, Ha Young Eun basah kuyup di tengah hujan dan tampak sedih. Dia mengaku telah kehilangan segalanya karena cinta yang lalu."Saya tidak akan pernah mengalaminya lagi," tuturnya seraya meyakinkan dirinya sendiri.Namun, segalanya berubah ketika dia bertemu Yoon Jae Guk yang memperkenalkan dirinya sebagai fotografer lepas. Yoon Jae Guk juga mengatakan bahwa dia akan melakukan pemotretan fashion."Nasib datang sambil mengenakan topeng kebetulan. Jika Anda membiarkannya berlalu, itu kebetulan, tetapi jika Anda memegangnya, itu adalah takdir," katanya."Saya entah bagaimana merasa bahwa saya tidak akan bisa berkencan secara normal dan memiliki hubungan biasa," timpal Ha Young Eun.Tetapi ketika dia bertanya kepada Yoon Jae Guk mengapa pria itu tersenyum begitu banyak, jawabannya membuat terkejut. Ha Young Eun seakan dibuat terdiam."Karena aku bahagia. Karena kau memanggilku," akunya.