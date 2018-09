Film Penyelamatan Gua Thailand Siap Syuting Tahun Ini

Rencana film adaptasi kisah penyelamatan di gua Thailand menjadi salah satu "proyek panas" di Toronto International Film Festival akhir pekan ini. Proyek ini, yang sudah punya sutradara dan jadwal syuting, sedang mencari rekan distributor untuk membawa filmnya ke lingkup internasional.Menurut laporan Deadline, film ini akan diarahkan oleh Tom Waller, sineas Inggris-Thailand yang telah membuat sejumlah film lokal Thailand dan diakui di beberapa festival film. Syuting akan dimulai pada November 2018. Produksi dilakukan oleh De Warrenne Pictures, perusahaan film berbasis Thailand milik Tom Waller.Naskahnya diinspirasi oleh kisah penyelamatan 12 anak dan seorang pelatih tim sepakbola Wild Boars yang terjebak di Gua Tham Luang pada akhir Juni lalu. Kisah penyelamatan ini menarik perhatian dunia dan diliput media massa berbagai negara sepanjang hari selama hampir tiga pekan.Proyek Tom Waller ini hanya satu dari enam proyek film dengan kisah penyelamatan serupa. Sedikitnya ada lima proyek dari luar Thailand yang sudah selesai atau sedang disiapkan. Salah satunya adalah film dokumenter satu jam dari Discovery Channel, berjudul Operation Thai Rescue. Menurut laporan Variety, film ini sudah dibuat dan ditayangkan.Dua proyek film cerita yang sudah diungkap ke publik berasal dari produser Michael Scott (Pure Flix) dan sutradara Jon M Chu. Scott, yang sebelumnya membuat film God’s Not Dead, sedang berada di Thailand dan ikut membantu misi penyelamatan selama empat hari terakhir.Jon M Chu, yang telah mengarahkan Now You See Me 2 dan Crazy Rich Asians, menyatakan dia tidak ingin proyek ini terkena "whitewashing" atau penyeragaman rasial dari Hollywood. Untuk proyek ini, Jon bekerja sama dengan Ivanhoe Pictures.Namun kecemasan Jon mungkin bisa berkurang. Tom Waller, yang telah membawa proyek ini ke pasar film Toronto, adalah sineas keturunan Inggris dan Thailand. Dia tumbuh besar di Thailand dan sudah mengerjakan sejumlah film lokal, baik sebagai produser maupun sutradara. Salah satunya adalah The Last Executioner atau Petchakat (2014), tentang algojo eksekusi mati terakhir di penjara Thailand.(ASA)