Akibat Insiden Will Smith Tampar Chris Rock, Oscar Siapkan Tim Krisis Tahun Ini

Gelaran Academy Awards atau Piala Oscar 2022 lalu dihebohkan dengan sebuah insiden dimana Will Smith menampar Chris Rock. Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) selaku penyelenggara akan menyiapkan Tim Krisis guna mengantisipasi kejadian serupa dalam gelaran Piala Oscar tahun ini yang akan diadakan di Los Angeles pada 12 Maret 2023."Kami memiliki tim krisis, sesuatu yang belum pernah kami miliki sebelumnya, dan banyak rencana yang sudah disiapkan. Kami telah menjalankan banyak skenario," ucap CEO Academy Awards, Bill Kramer, dalam wawancaranya dengan Time, baru-baru ini."Jadi harapan kami bahwa kami akan siap untuk apa pun yang mungkin tidak kami antisipasi saat ini, tetapi kami rencanakan untuk berjaga-jaga jika itu benar-benar terjadi," kata Bill Kramer.Kramer mengakui kalau insiden tahun lalu membuka matanya bahwa segala hal bisa saja terjadi dalam gelaran Piala Oscar. Atas alasan itulah ia membentuk tim krisis.Seperti diketahui, dalam gelaran Oscar tahun lalu, Will Smith berjalan ke atas panggung dan menampar Chris Rock. Insiden bermula ketika Chris Rock berguyon sebelum membacakan pemenang kategori film dokumenter terbaik. Orang yang ia jadikan bahan guyon adalah istri Will Smith, Jada Pinkett.Kala itu, Jada Pinkett tampil botak usai mencukur habis rambutnya. Ia melakukan hal tersebut karena berkaitan dengan penyakit alopecia yang ia idap dan menyebabkan rambutnya rontok.Kedatangan Will Smith ke atas panggung tak diduga oleh Chris Rock. Ia semula mengira Smith akan ikut berguyon, hingga akhirnya ayunan tangan Smith mendarat keras di pipinya.Tak hanya menampar, Will Smith juga sempat berteriak kepada Chris Rock ketika kembali ke tempat duduknya, "Jangan sebut-sebut istri saya!"Akibat insiden itu, Will Smith diskors dari gelaran Piala Oscar selama 10 tahun. Setelahnya, Smith secara terbuka meminta maaf kepada Rock dan mengklaim bahwa Rock belum mau berbicara dengannya.