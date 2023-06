Jasa Raditya Dika di Karier Film Soleh Solihun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Soleh Solihun dikenal sebagai komika yang juga merupakan aktor hingga sutradara. Ternyata kariernya di industri film tanah air ada hubungannya dengan Raditya Dika.Soleh Solihun hadir dalam SUCI 4 SHOW 16 untuk melakukan stand up di hadapan para juri. Salah satu jurinya dalah Raditya Dika.Soleh Solihun menyebutkan bahwa Raditya Dika adalah sosok yang membuatnya bermain film. Namun setelah itu, kariernya menurun."Gara-gara Raditya Dika, saya main film," kata Soleh."Setelah itu, karier film saya menurun," tambahnya.Hal itu lantaran peran yang ditawarkan untuknya. Kalau Raditya menawarkan peran besar, sedangkan yang lain hanya menawarkan sebagai cameo."Karena cuma di film Raditya Dika saya dapat peran gede, selebihnya mah cameo," jelas Soleh.Meskipun begitu, Soleh sukses dengan film yang pernah terlibat kerja sama dengannya, baik itu sebagai aktor atau sutradara. Kini, Soleh Solihun telah memiliki film garapannya sendiri yang bertajuk Star Syndrome.Soleh Solihun juga akan tampil dalam Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries . Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.