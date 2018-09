Pakar Kuliner Anthony Bourdain Raih Piala Anumerta

Anthony Bourdain, koki selebritas dan penulis kenamaan asal Amerika, meninggal di Prancis pada awal Juni 2018. Kini, tiga bulan setelah kematiannya, mendiang Bourdain mendapatkan enam piala penghargaan anumerta dari Primetime Creative Arts Emmy Awards ke-70.Creative Arts Emmy adalah ajang penghargaan tahunan yang digelar sepaket dengan Primetime Emmy Awards (Piala Emmy). Kedua ajang penghargaan ini ditujukan bagi program televisi yang tayang di AS. Namun bedanya, Creative Arts fokus kepada pencapaian teknis dan aspek-aspek serupa.Bourdain, lewat program kuliner dan jalan-jalan berjudul Parts Unknown, meraih kemenangan untuk enam kategori nominasi Creative Arts Emmy 2018. Kategori ini meliputi serial informasi terbaik, serial nonfiksi pendek terbaik, penyuntingan terbaik untuk program nonfiksi, sound editing dan sound mixing terbaik untuk program nonfiksi, serta penulisan terbaik untuk program nonfiksi.Enam penghargaan ini menambah capaian lima piala yang dimenangkan Parts Unknown sebelumnya dalam Creative Arts Emmy 2013 hingga 2016.Secara personal, Bourdain merupakan penerima Piala Emmy 2018 untuk kategori penulisan dan serial informasi. Dalam empat gelaran Emmy sebelumnya, berturut-turut, Bourdain juga menjadi salah satu penerima penghargaan serial informasi terbaik.Nathan Thornburgh, salah satu produser eksekutif Parts Unknown, menyatakan bahwa dukungan publik sangat berarti bagi mereka pasca-kematian Bourdain. Seperti dikutip Variety, Nathan ikut memberikan penghormatan kepada Bourdain dalam pidato kemenangan di Los Angeles, Minggu, 9 September."Satu hal tentang kehilangan ini adalah bahwa itu bukan hanya milik kami sendiri. Setiap orang seperti mengenal dia (Bourdain). Setiap orang punya swafoto dengan dia, tetapi aku rasa yang lebih penting, tampaknya dia telah berbicara kepada mereka selama bertahun-tahun dan itu sangat membantu kami, untuk merasa bahwa kami tidak sendirian," kata Nathan.Bourdain meninggal bunuh diri di kamar hotelnya di Kaysersberg, Prancis. Saat itu, Bourdain dan timnya sedang berada di Prancis untuk mengerjakan episode Parts Unknown. Semasa hidup, pria kelahiran 1956 ini telah menulis dan menerbitkan sejumlah buku kuliner, seperti Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly dan Medium Raw.(ASA)