Son Ho Jun Tinggalkan YG Entertainment, Ada Apa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Aktor Son Ho Jun berpisah dengan YG Entertainment setelah lima tahun bekerja sama. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pihak agensi.Dilansir dari Soompi, awalnya YG Entertainment melalui sosial media mereka, menyampaikan terima kasih kepada para penggemar sang aktor. Penggemar telah mendukung Son Ho Jun selama ini."Kami menginformasikan bahwa kontrak eksklusif kami dengan Son Ho Jung berakhir pada akhir Juni. Kami akan menghormati keputusan yang dibuat setelah diskusi panjang, dan kami telah memutuskan untuk mendukung masa depan satu sama lain," tutur pihak agensi.Aktor Son Ho Jun menandatangani kontrak secara eksklusif dengan YG Entertainment sejak 2016. Ia berhasil menjadi bintang di berbagai bidang dan disukai publik setelah sukses memerankan sejumlah drama Korea.Di antaranya, Blow Breeze, Go Back Couple, My Secret Terrius, Radiant, dan What It Love? Aktor berusia 37 tahun ini juga memerankan film A Diamond in the Rough serta variety show Coffee Friends dan Three Meals A Day: Fishing Village."Meskipun tugas manajemen kami untuknya berakhir di sini, kami ingin berterima kasih kepada Son Ho Jun karena telah mempromosikan diri dengan baik sebagai artis di bawah YG untuk waktu yang lama," papar mereka."Kami akan mengingat kenangan kami bersama untuk waktu yang lama itu dan berharap masa depan Son Ho Jun dipenuhi dengan berkah," tambah mereka.Di sisi lain, Son Ho Jun dikabarkan akan bergabung dengan Think Ent. Namun, sumber dari agensi itu menyatakan bahwa kabar tersebut belum bisa dipastikan."Kami sedang mendiskusikan kontrak eksklusif dengan Son Ho-jun. Kabar itu belum dikonfirmasi," aku perusahaan itu.Think Ent. sendiri menaungi sejumlah selebritas ternama. Di antaranya, Kim Ho-joong, Seo In-young, Soyeon T-ara, dan masih banyak lagi.(ASA)