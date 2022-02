Tom Holland Ingin Main di Film Adaptasi Game Jak and Daxter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Hollywood, Tom Holland membeberkan bahwa dirinya ingin membintangi film live-action adaptasi video game Jak and Daxter.Pengakuan Tom Holland terjadi saat sesi wawancaranya bersama GameSpot, bintang Spider-Man: No Way Home tersebut berkata bahwa dia ingin berperan sebagai Jak dalam game yang dibuat oleh studio Naughty Dog itu."Saya ingin membuat film Jak and Daxter, dimana saya sendiri yang akan berperan sebagai Jak," katanya.Jak and Daxter sendiri adalah game platformer yang dirilis di PlayStation 2 pertama kali pada tahun 2001 dengan judul Jak and Daxter: The Precursor Legacy. Game ini menceritakan petualangan Jak dan rekannya, Daxter berpetualang dan menguak rahasia dunia mereka dan misteri ras kuno, The Precursors.Namun, Tom Holland menyebutkan syarat bahwa dia hanya ingin film Jak and Daxter tersebut diadaptasi oleh rumah produksi film independen, A24. A24 dikenal sebagai studio yang menghasilkan film dengan tema-tema gelap dan dewasa seperti Moonlight, Uncut Gems dan Midsommar."Tapi aku hanya akan membuatnya dengan A24, jadi mungkin sedikit aneh dan kelam," pungkas Tom.Akhir-akhir ini, Tom Holland disibukkan oleh promosi film aksi terbarunya, Uncharted yang sebenarnya juga merupakan adaptasi dari video game, dia memerankan Nathan Drake, seorang pemburu harta karun. Selain Tom Holland, Uncharted juga dibintangi oleh Mark Wahlberg dan Antonio Banderas.