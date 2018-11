Pencipta Superhero Marvel Tutup Usia

Stan Lee, pencipta tokoh Marvel Comics seperti Spider-Man, Hulk dan X-Men meninggal dunia di usia 95 tahun.Seperti dilansir NBCnews.com, Selasa 13 November 2018, perwakilan Lee, Dawn Miller membenarkan bahwa Lee meninggal pada Senin waktu setempat di Los Angles.Stanley Martin Lieber lahir pada 28 Desember 1922 di New York City. Lee memulai karirnya sebagai asisten kantor di Timely Comics pada tahun 1939. Di usia remaja, Lee mengatakan, ia bekerja serabutan untuk membantu orang tuanya membayar tagihan."Saya pasti lah satu-satunya yang melamar karena itu saya mendapatkan pekerjaan itu dan saya pikir akan menjadi pekerjaan sementara," kata Lee tahun 2011 lalu."Saya tidak pernah berpikir untuk menulis komik," imbuhnya.Pada saat itu, kata Lee, komik dianggap sebagai hal baru untuk anak-anak. Tetapi seiring berjalannya waktu, komik menjadi semakin menarik sehingga Lee tetap menekuni pekerjaan itu.Pada awal 1960, Timely Comic berubah nama menjadi Marvel Comics dan kemudian bersaing dengan DC Comics 'Justice League of America'. Saat itu Lee bersama dengan Jack Kirby menciptakan Fantastic Four. Selanjutnya ia menciptakan komik Spider-Man, Incredible Hulk, Doctor Strange, Black Panther, dan X-Men.Kemudian di tahun 1972 Lee diangkat menjadi direktur editor dan penerbit perusahaan Marvel Comics. Saat itu lah Lee menjadi terkenal."Stan Lee adalah seorang yang luar biasa seperti karakter yang dia ciptakan. Seorang pahlawan super untuk penggemar Marvel di seluruh dunia. Stan memiliki kekuatan untuk menginspirasi, menghibur, dan terhubung. Skala imajinasinya hanya dilampaui oleh hatinya," ungkap Chairman dan CEO The Walt Disney Company, Bob Iger.(DMR)