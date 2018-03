Film Animasi Disney Lady and the Tramp Dibuat Versi Live-Action

Walt Disney kembali mengemas ulang karya animasi drama komedi Lady and the Tramp. Film animasi ini akan dikemas ulang dalam bentuk live-action dan diarahkan oleh sutradara Charli Bean, yang sebelumnya mengarahkan film The Lego Ninjago Movie. Kendati dikemas baru, film ini tak akan ditayangkan di layar bioskop, dilansir dari laman Aceshowbiz.Proyek film Lady and the Tramp akan ditayangkan melalui layanan digital streaming Disney wilayah lokal sebelum dibawa ke beberapa tempat.Film animasi ini akan diproduseri oleh Brigham Taylor, produser untuk film The Jungle Book. Naskah dikerjakan Andre Bujalski yang sempat menulis naskah untuk Computer Chess.Rencananya setelah Lady and the Tramp, Walt Disney merilis live-action untuk beberapa film animasi lain yakni Aladdin, The Lion King dan Mulan. Sementara itu, karya live-action Sword in the Stone tengah dalam proses pengerjaan dan dirumorkan akan dirilis perdana di layanan digital streaming melalui saluran Disney.Pihak Lucasfilm juga tertarik untuk menayangkan TV series Star Wars live-action di layanan streaming Disney. Lucasfilm menunjuk Jon Favreau untuk menulis naskah sekaligus bergerak sebagai produser eksekutif untuk proyek tersebut.Film orisinil Lady and the Tramp pertama kali dirilis pada 22 Juni 1955. Film ini bercerita tentang seekor anjing spaniel yang manja bernama Lady yang merasa sedih karena diperlakukan dingin oleh pemiliknya yang sedang menanti kelahiran bayi dalam keluarganya.Kedua teman Lady, Jock dan Trusty mencoba menjelaskan apa itu bayi kepada Lady. Seekor anjing kampung bernama Tramp kemudian menyela percakapan mereka. Tramp kemudian menakut-nakuti Lady dengan mengatakan, ketika bayi dalam keluarga lahir, maka anjing akan diusir keluar. Mereka melalui berbagai perjalanan panjang bersama. Pada akhirnya, Tramp diadopsi oleh pemilik Lady dan menikah dengan Lady.Film animasi Lady and the Tramp rencananya ditayangkan melalui layanan streaming Disney pada 2019.(ELG)