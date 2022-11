Anak Penangkap Hantu Diadaptasi ke Film

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Novel Anak Penangkap Hantu karya Asma Nadia dan penulis lain akan diangkat ke layar lebar. Anak Penangkap Hantu adalah karya Asma Nadia bersama keluarga; Isa Alamsyah, Putri Salsa, dan Adam Putra Firdaus.Anak Penangkap Hantu merupakan salah satu novel yang dimuat di aplikasi KBM. Aplikasi ini berawal dari komunitas daring bernama Komunitas Bisa Menulis. Sejauh ini anggotanya sudah 1,2 juta, 800.000 di antaranya adalah penulis dan pembaca aktif."Siapa yang gak kenal sosok Asma Nadia. Kami berharap menciptakan karya yang baik. Melihat gimana gempuran tema horor gak semuanya positif, banyak memaksakan kami resah. Novel ini kita melihat ini jadi saran ke masyarakat bahwa jangan takut sama hantu. Ini akan diminati anak anak dan keluarga," kata Direktur MNC Pictures, Filriady Kusmara.Anak Penangkap Hantu disutradarai Jose Poernomo. Film ini bakal dibintangi Adhiyat, Muzakki Ramadhan dan Giselle Tambunan, Adinda Thomas, Andi Boim, juga Sujiwo Tejo, dan Verdi Solaiman."Bisa lihat dari trailer scene-nya seru. Kayak paralayang, panjat tebing, dan lainnya. Syuting di Banyuwangi tempat horor banget, sekalian uji mental," kata Muzakki Ramdhan.Karya Asma Nadia di KBM App, Assalamualaikum Beijing 2 – Lost in Ningxia saat ini juga dalam proses difilmkan. Di KBM App, Asma Nadia secara rutin menjadi host acara mingguan pembinaan KBM App bertajuk “Belajar dari Bintang”. Asma Nadia juga dipercaya menjadi CEO dari KBM for Kids aplikasi kepenulisan yang lebih didedikasikan untuk anak-anak dan orang tua muda.Buku lain yang akan difilmkan adalah karya Dwi Indrawati dan Majarani. Produser dan sutradara kenamaan Aditya Gumay dari rumah produksi Smaradhana Production juga melirik banyak karya di KBM App. Sutradara Emak Ingin Naik Haji ini sedang memproses 25 karya penulis KBM App untuk diadaptasi ke layar lebar dan web series."Karena pada sebuah cerita yang bepotensi dialihkan dari tulisan ke novel akan mengundang banyak penonton. Karena sudah menjadi bukti novel laris biasanya mendatangkan penonton banyak. Kenapa 24 cerita saya tertarik, potensi bisnisnya besar mengundang banyak penonton," kata Aditya Gumay.