Mawar De Jongh Nangis di Depan Vino G Bastian, Penggemar Penasaran

Mawar De Jongh dan Vino G Bastian kompak mengunggah foto yang sama di akun media sosial mereka. Mawar tampak menangis di depan Vino yang juga memasang wajah sedih.Keduanya terpisah pintu yang hanya bisa melihat bagian muka. "If you truly love someone, don't ever decorate their eyes with tears. #comingatyou #vinogbastian," tulis Vino G Bastian.Sementara Mawar menulis keterangan foto lebih singkat. "#comingsoon Lockdown (2021)." tulis Mawar.Unggahan Mawar dan Vino G Bastian pun membuat penggemar penasaran. Mereka menduga film Mawar dan Vino yaitu film Miracle In Cell No 7 versi Indonesia akan segera tayang.Mawar dan Vino sebelumnya memang sudah diumumkan akan terlibat dalam film Miracle In Cell No 7 yang diadaptasi dari film Korea. Namun, ada juga yang menduga gambar yang diunggah Mawar dan Vino adalah film berbeda dan berjudul Lockdown."Buat yang nanya ini film apa? Ini film miracle in cell no.7 adaptasi film luar dan diremake versi indonesia. Film aslinya pecah tapi versi Indonesia enggak bakalan kalah pecah sih," tulis warganet."Bukan, Lockdown judul filmnya. Ini film terbarunya." jawab warganet lain.Mawar dan Vino tidak menjawab komentar-komentar para penggemarnya. Mereka sepertinya sengaja membuat penggemar penasaran dan menjawabnya dalam unggahan lain.(ELG)