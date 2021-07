Jung So Min Gantikan Park Hae Eun Jadi Pemeran Utama Drama Hong Sisters?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Jung So Min sedang dalam perbincangan untuk membintangi drama karya Hong Sisters mendatang. Hal ini dikabarkan oleh perwakilan dari tvN.Dilansir dari Soompi, seorang perwakilan industri melaporkan bahwa aktris ini akan memerankan karakter utama wanita dalam drama baru tvN itu. Drama yang berjudul Hwan Hon sendiri menceritakan tentang kembalinya jiwa seseorang setelah kematian.“Memang benar dia ditawari peran dalam Hwan Hon, tetapi penampilannya dalam drama belum diputuskan," ujar agensi Jung So Min Blossom Entertainment seraya menanggapi laporan tersebut.Di sisi lain, terungkap bahwa sebelumnya Park Hae Eun diumumkan untuk karakter utama wanita pada drama Hwan Hon. Namun, Hae Eun telah meninggalkan proyek drama itu.Sementara itu, sejumlah aktor telah ditawari peran dalam Hwan Hon. Mereka adalah Lee Jae Wook, Minhyun NU’EST, Arin Oh My Girl, Oh Na Ra, dan Joo Sang Wook.Drakor Hwan Hon sendiri ditulis oleh duo penulis skenario terkenal Hong Sisters. Banyak karya mereka yang terkenal bahkan dengan sukses bersaing dengan rating yang tinggi.Di antaranya, My Girl, You're Beautiful, My Girlfriend is a Gumiho, The Greatest Love, Master's Sun, Hotel Del Luna, dan masih banyak lagi. Drama Hwan Hon akan disutradarai oleh Park Joon Hwa yang sukses menyutradarai What's Wrong with Secretary Kim.(ELG)