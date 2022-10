Madani International Film Festival 2022, Ikhtiar Mendialogkan Budaya Muslim Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Madani International Film Festival memasuki festival kelima pada tahun ini dengan mengangkat tema Ufuk.Memasuki tahun kelima, Madani International Film Festival mengangkat tema Ufuk, yang dipahami sebagai batas terjauh pandangan mata kita, batas antara bumi dan langit. Imaji paling umum jika kita membaca kata ufuk” (dalam bahasa Inggris, horizon) adalah batas langit dan bumi yang kita pandang dari pantai. Dalam banyak karya sastra, ufuk seringkali identik pikiran yang terbuka, imajinasi sekaligus harapan yang luas. Dalam konteks tematik dan programatik, ufuk diterjemahkan antara lain lewat fokus pada pikiran dan imajinasi.Madani International Film Festival mengangkat tema ini dengan ikhtiar untuk mewujudkan peradaban baru yang lebih adil dan welas asih, dengan segala konteks sosio-kultural, khususnya pascapandemi covid-19.“Ufuk, sebagai tema pokok Madani International Film Festival tahun ini, tepat sekali. Meski belum sepenuhnya lepas dari guncangan pandemi Covid-19, dunia kini boleh sedikit lega menyambut kebaruan dengan penuh harapan. Film-film dan kegiatan-kegiatan Madani tahun ini menawarkan dan menandai jangkauan-jangkauan baru kehidupan kaum Muslim di pelbagai belahan dunia,” ujar Putut Widjanarko selaku Board of Madani International Film Festival dan Produser Mizan Pictures.Direktur Perfilman, Musik dan Media Kemendikbudristek RI, Ahmad Mahendra mengapresiasi kehadiran Madani International Film Festival di tahun kelima ini.“Film merupakan bingkai dari realitas sosial untuk memahami apa yang terjadi di dunia ini. Sebagai festival film, Madani International Film Festival merupakan sarana edukatif, masyarakat dapat melihat dunia Islam yang penuh warna dan tampak bergejolak di sana sini dengan tenang dan reflektif," kata Ahmad.Hikmat Darmawan, kritikus film yang juga bertindak sebagai Board of Madani International Film Festival menyampaikan, “Harapannya jelas, ufuk menjadi orientasi bahwa kita masih bisa berjalan, masih menuju horison terjauh pikiran dan pandangan kita."Selaku Festival Director, Sugar Nadia menjelaskan, “Tahun ini Madani IFF 2022 menerima 2.214 film yang telah mendaftar dari dalam dan luar negeri untuk program East Cinema dan Short Film Competition. Total film yang akan tayang di Madani IFF 2022 adalah 70 film dari 22 negara, serta 15 diskusi dari 30 pembicara dalam dan luar negeri. Program film dan diskusi dapat disaksikan di ruang publik seni yang telah selesai direvitalisasi yaitu kineforum dan sebagian area Taman Ismail Marzuki. Tahun ini kami juga bekerja sama dengan PickLock Films dengan dukungan Kemendibudristek untuk memproduksi seri dokumenter yang berjudul The Quest yang menelusuri peradaban Islam dan kehidupan masyarakat Muslim Nusantara, yaitu Aceh dan Bali.”Program-program Madani International Film Festival 2022 berlokasi di Epicentrum XXI, Metropole XXI, Kineforum, Galeri Cipta I, dan Taman Parkir (Rooftop) Taman Ismail Marzuki. Masyarakat luas juga dapat mengikuti program diskusi secara online melalui kanal YouTube Madani International Film FestivalFilm The Perfect Candidate (2019) terpilih sebagai pembuka Madani International Film Festival kelima, tanggal 8 Oktober 2022 di Epicentrum XXI, Jakarta. Film ini disutradarai oleh Haifaa Al Mansour, seorang perempuan sutradara pertama di Arab Saudi dan dianggap sebagai salah satu tokoh sinematik paling penting di negara tersebut. The Perfect Candidate memperoleh penghargaan Malmo? Arab Film Festival 2020 untuk kategori Special Mention dan Florida Film Festival 2020 untuk kategori Best International Feature. Tahun 2019, The Perfect Candidate masuk sebagai nominasi pada Venice Film Festival dan London Film Festival. Di tahun berikutnya, film ini masuk nominasi Cinema for Peace Awards 2020 untuk kategori The Cinema for Peace Award for the Political Film of the Year, serta nominasi di beberapa ajang festival film internasional lainnya.Film Until Tomorrow (2022) terpilih sebagai penutup Madani International Film Festival kelima, tanggal 15 Oktober 2022 di Epicentrum XXI, Jakarta. Film ini disutradarai oleh Ali Asgari, dan dibintangi oleh Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak Karimi, Amirreza Ranjbaran, Nahal Dashti, dan Mohammad Heidari. Film ini dinobatkan sebagai nominasi Panorama Audience Award, Berlin International Film Festival 2022, serta nominasi Golden Eye, Best International Feature Film, Zurich Film Festival 2022.Madani International Film Festival merupakan ajang festival film berskala internasional yang bertujuan menggambarkan kehidupan kaum Muslim di berbagai belahan dunia, ketika Muslim menjadi mayoritas maupun minoritas. Festival ini diselenggarakan atas inisiasi antara Mizan dan Pabrikultur, dengan mengusung semangat keberagaman masyarakat Muslim dunia pada setiap penyelenggaraannya. Selain menghadirkan film-film lokal dan mancanegara, Madani International Film Festival juga menyelenggarakan diskusi-diskusi untuk membahas isu-isu relevan.Madani International Film Festival akan berlangsung di Jakarta pada 8-15 Oktober 2022, dengan serangkaian program kegiatan, yaitu: Perempuan Dunia Madani, Migrasi, Madani with Binus University, Madani Classic, East Cinema, Relaksasi Beragama, Madani Kids, dan Madani Short Film Competition dan masih banyak program lainnya.Madani Internasional Film Festival 2022 terselenggara berkat dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Dewan Kesenian Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Unit Pelaksana Taman Ismail Marzuki, Jakarta Propertindo, XXI Jakarta, Kineforum, Bina Nusantara University, East Cinema, Garin Workshop, Maarif Institute, PickLock Films, Qun Films, Bale Films, Kolong Sinema, Persatuan Layar Tancap Indonesia, dan kerja sama mitra media: Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, MG Radio, Eagle Institute, Tempo.co, Republika, JPN, JTV Rek, Suara.com, Greatmind, V Radio, MNC Trijaya, Islami.co, Ruangobrol.id, dan Alif.id.