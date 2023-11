Fakta Sosok Wanita Misterius di Ending Film The Marvels

Advertisement

Fakta dan Profil Kate Bishop, Wanita Misterius di Ending The Marvels

(ELG)

Dalam akhir film The Marvels , ada sosok wanita misterius yang muncul. Ini fakta yang perlu kamu tahu.Film The Marvels telah tayang di bioskop Indonesia mulai 8 November 2023. Antusias para penggemar film MCU itu pun menyambutnya dengan hangat.The Marvels menceritakan tentang kekuatan dari tiga orang wanita super, bernama Captain Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani), dan Monica Rambeau (Teyonah Parris) yang ternyata saling berhubungan. Mereka bertiga pun bertemu dan bertekad untuk menyelamatkan alam semesta bersama-sama sebagai The Marvels.Tentu bukan film MCU namanya jika tidak memberikan kejutan bagu para penontonnya. Hal itu terdapat pada bagian akhir film The Marvel.Diceritakan bahwa Monica Rambeau harus terjebak di semesta lain setelah The Marvels melawan Dar-Been yang diperankan oleh Zawe Ashton. Hal itu terjadi karena Monica berusaha untuk menutup portal yang dibuka oleh Rar-Been.Singkat cerita, Captain Marvel dan Ms. Marvel pun menjadi teman baik dan berjanji untuk pergi menemukan Monica yang ada di semesta lain. Sebelum film berakhir, terlihat bahwa Ms. Marvel bertemu dengan wanita misterius.Pertemuan itu dilakukan karena Ms. Marvel ingin mengajak wanita itu membentuk sebuah tim. Kemudian, Ms. Marvel pun menyebut nama wanita misterius itu, yakni Kate Bishop.Katherine Bishop atau yang dikenal dengan Kate Bishop merupakan karakter fiksi yang ada di dalam MCU berdasarkan karakter Marvel Comics. Kate Bishop merupakan seorang juara panahan yang mengidolakan salah satu anggota Avengers bernama Clint Barton.Selain mengidolakan Clint Barton, Kate Bishop juga merupakan anak didik amggota Avengers tersebut. Hal itu diketahui dari serial Hawkeye (2021) yang juga menjadi debut perdana karakter Kate Bishop di MCU.Dalam serial Hawkeye, Kate Bishop diperankan oleh Hailee Steinfeld. Kemunculan Kate Bishop dalam film The Marvels memperkuat dugaan bahwa akan ada Young Avengers dalam MCU di masa depan.Kate Bishop merupakan anak dari pasangan Derek Bishop dan Eleanor Bishop. Mereka adalah keluarga yang berasal dari New York, Amerika Serikat.Sayangnya, sang ayah terbunuh saat terjadi pertempuran antara Clint Barton dan pasukan Chitauri di New York. Hal itu yang memicunya untuk menjadi seorang pahlawan dan mulai berlatih panaham hingga seni bela diri.