Trilogi Terbaru Star Wars Syuting Bulan Depan di Skotlandia

: Setelah Episode VIII Star Wars, The Last Jedi, sutradara Rian Johnson akan mengerjakan trilogi film sempalan Star Wars. Syuting untuk film pertama dikabarkan akan dilakukan di Skotlandia mulai Juni 2018.Kabar ini diungkap seorang sumber Daily Record pada Desember 2017 lalu. Lokasi paling potensial yaitu jalur bersejarah yang melintasi pegunungan Rest and Be Thankfil.Trilogi ini bukan kelanjutan alur kisah Luke Skywalker sejak Episode I hingga IX nanti, melainkan merupakan rute cerita baru yang akan mengikuti kelompok karakter lain."Seperti film-film Star Wars biasanya, film ini juga penuh kerahasiaan, tetapi mereka ingin syuting di sekitar Rest and Thankful. Syuting berikutnya sudah direncanakan untuk tempat lain di negara ini," kata sumber tersebut kepada Daily Record.Dalam wawancara dengan Digital Spy pada awal April lalu, Rian mengungkap pendekatan yang hendak dia lakukan untuk trilogi ini. Sutradara berusia 44 tahun ini melihat segala kemungkinan yang bisa terjadi di dunia fiksi Star Wars. Dia ingin kisahnya membuat dia sendiri merasa menjadi anak kecil lagi."Satu-satunya tujuan yang aku punya di sini adalah berpikir tentang bagaimana Star Wars membuatku seperti anak-anak," kata Rian."Aku mencoba menangkap: apakah ini, jika ini bukan ikonografi yang kita kenal dari trilogi pertama? Apa yang menangkap semangat itu? Apa yang bagus untuk anak yang belum pernah mendengar Star Wars?" lanjutnya.Star Wars adalah waralaba yang telah berumur 41 tahun dan memiliki sejumlah media bercerita. Selain delapan episode film panjang rilis, ada komik, novel, gim video, drama radio, animasi, serta film antologi.(DEV)