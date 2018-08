Aktor Serial Netflix 13 Reasons Why Minta Naik Honor

Serial 13 Reasons Why untuk Netflix belakangan menjadi tayangan favorit. Kesuksesan 13 Reasons Why memantik keinginan para aktor naik honor dalam seri ketiga yang akan memulai produksi Senin, 13 Agustus 2018.Berdasarkan laporan Deadline, salah satu tokoh sentral Dylan Minnette pemeran Clay Jensen meminta kenaikan honor dari USD80 ribu (Rp1,15 miliar) menjadi USD200 ribu (Rp2,88 miliar) per episode pada musim terbaru.Sementara para aktor lain, Brandon Flynn (Justin Foley), Alisha Boe (Jessica Davis), Justin Prentice (Bryce Walker), Christian Navarro (Tony Padilla), Miles Heizer (Alex Standall), Devin Druid (Tyler Down) dan Ross Butler (Zach Dempsey) meminta kenaikan honor dari USD20 ribu (Rp 200 juta)-USD60 ribu (Rp800 juta) menjadi USD150 ribu (Rp2,1 miliar) per episode.Dilansir dari Digital Spy, para pemain serial Netflix yang populer lain, Stranger Things, juga melakukan hal yang sama.Sementara para aktor meminta kenaikan honor, tokoh sentral Hannah Baker yang diperankan Katherine Langford memutuskan mundur setelah terlibat dalam dua jilid 13 Reasons Why sebelumnya.13 Reasns Why mengangkat kisah sensasional terkait perundungan yang terjadi di lingkup remaja, dalam serial ini menggunakan latar cerita kehidupan remaja Amerika. Serial ini dikemas dalam 13 episode yang diarahkan sejumlah sutradara berbeda di setiap episode. Serial ini tayang perdana di Netflix 30 Maret 2017. Kendati sukses, serial ini sempat menimbulkan kritik lantaran konten yang dirasa berlebihan dan kurang pantas ditampilkan.Dalam beberapa pekan lalu, pihak eksekutif Netflix, CEO Reed Hastings tetap memuji kesuksesan serial 13 Reasons Why yang telah ditonton banyak orang di beberapa negara. "13 Reasons Why sangat populer dan sukses. Kontennya menarik. Kisahnya memang kontroversial, tetapi tidak semua orang harus menontonnya," papar Reed, dilansir dari Deadline.Soal permintaan kenaikan honor belum ada kabar persetujuan dari pihak terkait.(ASA)