Film 22 Menit Pimpin Box Office Akhir Pekan

: Film 22 Menit rilisan Buttonijo Films memimpin capaian box office akhir pekan pertama penayangan. Selama empat hari sejak Kamis, 19 Juli 2018, jumlah penjualan tiket mencapai 382 ribu lembar atau setara pemasukan kotor Rp14,1 miliar dengan asumsi harga rata-rata tiket Rp37 ribu.Data Katalog Film Indonesia juga mencatat bahwa film drama laga hasil kerja sama dengan Kepolisian RI ini masih beredar di 231 layar bioskop pada Senin, 23 Juli. Sementara itu, dua film yang dirilis bersamaan mengekor jauh di belakang 22 Menit.Buffalo Boys, drama laga western-Jawa dari Infinite Screenplay Films, hanya meraup penjualan tiket 81 ribu lembar atau setara Rp3 miliar. Film ini masih beredar di 196 layar.Tumbal: The Ritual, drama horor dari MK Pictures, meraup penjualan tiket 36 ribu lembar atau setara Rp1,34 miliar. Film ini masih beredar di 85 layar.Sementara itu, drama horor gaib Sabrina dari Hitmaker Studios, masih unggul pada akhir pekan kedua tayang. Selama empat hari sejak Kamis, 19 Juli, jumlah penjualan tiketnya mencapai 285 ribu lembar atau Rp10 miliar. Total penjualan tiketnya kini, ditambah tiga hari reguler, adalah 942 ribu. Film ini masih beredar di 250 layar.Drama remaja R - Raja, Ratu & Rahasia dari Starvision Plus akhirnya mencapai angka lebih dari 100 ribu tiket setelah penayangan akhir pekan kedua. Film ini hanya tinggal bertahan di 17 layar.Drama Rocker Balik Kampung dari MHS Films semakin terseok. Setelah akhir pekan kedua, film ini sudah harus pamit dari bioskop. Belum ada data pasti berapa jumlah tiket terjual, tetapi selama akhir pekan lalu, film ini hanya meraup 11 ribu lembar saja dari layar yang tak sampai 100.Koki-Koki Cilik (MNC Pictures), Bodyguard Ugal-ugalan (MD Pictures), dan Jaran Goyang (Intercept Filmcraft) yang diputar sejak tiga pekan lalu, juga sudah mulai surut di bioskop. Dari tiga ini, film paling laris adalah drama anak-anak Koki-Koki Cilik. Namun penambahan jumlah tiket selama sepekan terakhir ini tidak sampai 100 ribu. Jumlah totalnya tak sampai 620 ribu selama 18 hari tayang.Film anak-anak Kulari ke Pantai (Miles Films) telah melewati akhir pekan keempat dan sudah harus mulai pamit. Angka penjualan tiketnya telah mencapai 400 ribu pada 15 Juli dan sekarang tinggal tersisa di empat layar di empat kota.Film horor gaib Rasuk (MD Pictures) juga hanya tersisa di empat layar. Hingga kini, angka penjualan tiketnya telah mencapai 899 ribu lembar dan untuk sementara menjadi film domestik terlaris ke-9 selama 2018.Berikut daftar sementara 15 film terlaris tahun ini hingga Senin, 23 Juli 2018 berdasarkan data Katalog Film Indonesia.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.133)3. #Teman tapi Menikah (1.653.105)4. Jailangkung 2 (1.498.635)5. Kuntilanak (perkiraan 1.236.000)6. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)7. Sabrina (942.411)8. Yowis Ben (935.622)9. Rasuk (899.178)10. Target (823.525)11. Sajen (792.892)12. Benyamin Biang Kerok (740.346)13. Alas Pati (682.470)14. The Secret: Suster Ngesot Urban Legend (639.553)15. Bayi Gaib: Bayi Tumbal Bayi Mati (617.045)(DEV)