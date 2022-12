Artis Korea Ong Seong Wu Sapa Penggemar di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor dan penyanyi asal Korea, Ong Seong Wu menyapa para penggemar di Indonesia. Dia datang dalam rangka acara pembukaan pusat publikasi K-Brand 'Korea 360' di Lotte Shopping Avenue, Kuningan, Jakarta.Dia terlihat mengenakan jas motif abu-abu serta kaus hitam. Ong Seong Wu melambaikan tangan yang langsung membuat mereka histeris. Meski tak banyak bicara, Ong Seong Wu selalu melemparkan senyum sehingga membuat penggemar semakin gemas. Selain mengadakan fan meeting, mantan member Wanna One itu akan mengadakan mini konser.Sebagai informasi, Korea 360 merupakan pusat publikasi yang didirikan untuk mendukung ekspansi dan konten Korean Wave atau Hallyu ke sejumlah negara. Karena itu, kehadiran Ong Seong Wu bisa semakin memperluas Korean Wave di Indonesia“Saya berharap pertukaran budaya akan semakin aktif melalui Korean Wave ini," kata Cho Hyun-rae selaku Direktur Badan Konten Kreatif Korea atau Konjinwon.Dalam acara tersebut, turut hadir Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Park Bo-gyun. Acara digelar selama tiga hari mulai dari 3 Desember 2022.Di hari pertama acara dimulai dengan pemutaran acara animasi populer Korea, Petualangan Pororo Di Kastil Naga, dan ditutup acara jumpa penggemar Ong Seong Woo.Di hari kedua, Korea 360 dilanjutkan dengan beberapa rangkaian acara, seperti "Hybrid Talk Show" oleh Korea Tourism Organization, "Beauty Play, K-Makeup Show" oleh Korea Cosmetic Industry Institute, dan pemutaran konten video yang mempromosikan produk K-Brand dari 8 perusahaan Korea yang berpartisipasi. LYn penyanyi OST drama My Love From The Star juga bakal memeriahkan acara ini.Di hari terakhir bakal digelar acara Pitching B2B untuk mempromosikan konten IP milik 12 perusahaan Korea yang berpartisipasi dalam K-Broadcasting Showcase In Indonesia. Total ada 25 karya, mulai dari Variety Show hingga drama dan animasi, termasuk Transit Love 2, The Youngest Son of a Conglomerate, hingga Larva."Pusat Publikasi K-Brand ini berperan sangat penting karena didirikan di jantung kota Jakarta, Indonesia, yang merupakan pusat negara ASEAN. Indonesia memiliki kedekatan erat dengan Korea yang bertujuan menyediakan basis konten Korean Wave (Hallyu) dari perusahaan terkait untuk masuk ke pasar ASEAN," tutupnya.