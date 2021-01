Daftar Lengkap Pemenang SBS Drama Awards 2020

Sunnaholomi Halakrispen • 05 Januari 2021 21:36









Jakarta: Ajang penghargaan SBS Drama Awards 2020 telah berlangsung. Aktor Namgoong Min (Drama Korea Stove League) meraih penghargaan Daesang di SBS Drama Awards 2020 dan sejumlah pemeran Drakor Dr. Romantic 2 memborong piala. Berikut daftar lengkap pemenang SBS Drama Awards 2020. - Daesang (Pemenang Utama): Namgoong Min (Stove League) - Producers Award (dipilih oleh sutradara produksi): Joo Won (Alice ) - Top Excellent dalam Drama Durasi Panjang : Uhm Ki Joon, Kim So Yeon, Eugene, Lee Ji Ah (The Penthouse) - Top Excellent dalam dalam Miniseri Genre Action: Joo Ji Hoon (Hyena), Kim Seo Hyung (Nobody Knows) - Top Excellent dalam Miniseri Fantasi / Romantis: Lee Min Ho (The King: Eternal Monarch), Park Eun Bin (Do You Like Brahms?) - Penghargaan Karakter Terbaik: Oh Jung Se (Stove League), Choi Kang Hee (Good Casting) - Excellence dalam Drama Panjang : Bong Tae Gyu, Yoon Jong Hoon, Shin Eun Kyung (The Penthouse) - Excellence dalam Miniseri Genre Action: Ahn Hyo Seop (Dr. Romantic 2), Lee Sung Kyung (Dr. Romantic 2) - Excellence dalam Miniseri Fantasi / Romansa: Kim Min Jae (Do You Like Brahms?), Kim Yoo Jung (Backstreet Rookie) - Penghargaan Pasangan Terbaik: Park Eun Bin dan Kim Min Jae (Do You Like Brahms?) - Penghargaan Tim Aktor Pendukung: Tim Stove League - Penghargaan Aktor Pendukung: Kim Joo Hyun (Dr. Romantic 2), Park Eun Suk (The Penthouse), Jin Kyung (Dr. Romantic 2) - Penghargaan Aktor Cilik: Kim Hyun Soo (The Penthouse), Ahn Ji Ho (Nobody Knows) - Penghargaan Aktor Baru Terbaik: Jo Byeong Gyu (Stove League), So Ju Yeon (Dr. Romantic 2)







(ELG)