Film Berbahasa Sunda Karya Sutradara Kamila Andini Tembus Festival Film Internasional Berlin

Film arahan sutradara Kamila Andini yang berjudul Before, Now & Then atau dalam bahasa Indonesia berjudul Nana, berhasil masuk ke dalam program kompetisi utama Festival Film Internasional Berlin, sekaligus tayang perdana di sana.Hal ini diumumkan langsung oleh pihak penyelenggara, pada Rabu, 19 Januari 2021. Festival Film Internasional Berlin sendiri akan berlangsung pada 10 hingga 20 Februari 2022. Dalam kompetisi itu, Before, Now & Then bersaing dengan 17 film dari berbagai negara, memperebutkan trofi Golden Bear dan Silver Bear.Before, Now & Then diproduseri oleh suami Kamila, Ifa Isfansyah dan Gita Fara. Film ini melibatkan sederet aktor berkualitas, antara lain Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara, dan Ibnu Jamil."Masih agak tidak percaya (bisa masuk) karena (festival) Berlin kan banyak, ya, programnya, ada Panorama, Forum, Generation, dan seterusnya, kadang-kadang nggak berani mimpi untuk bisa ke kompetisi utamanya," kata Ifa, dilansir dari Antara.Ifa juga mengaku prestasi ini merupakan salah satu pencapaian terbaiknya sejauh ini."Saya juga bisa bilang ini pencapaian tertinggi saya sebagai produser dan Kamila Andini sebagai sutradara serta tim Fourcolours. Kami belum pernah ada pencapaian film yang di titik seperti ini," ujarnya.Before, Now & Then mengangkat kisah hidup Raden Nana Sunani, yang disadur dari salah satu bab dalam novel Jais Darga Namaku, karya Ahda Imran, Film berbahasa Sunda ini menceritakan perjalanan Nana melarikan diri dari kota kelahirannya, karena sekelompok orang yang datang untuk menikahinya. Mengambil latar waktu tahun 1960-an, Nana yang kabur ke Bandung kemudian menikah dengan laki-laki dari keluarga menak.Nana juga bertemu dengan perempuan simpanan suaminya. Namun, keduanya justru saling memberi dukungan sebagai sesama perempuan.