Hyun Bin Main Film Aksi tentang Aktivis Kemerdekaan Korea

Aktor ternama asal Korea Selatan, Hyun Bin , akan membintangi film spy action terbaru. Film garapan sutradara Woo Min Ho ini berjudul Harbin , yang dijadwalkan mulai syuting pada tahun 2022.Dilansir dari Soompi, seorang sumber dari perusahaan produksi Hive Media Corp mengungkapkan kabar tersebut. Ada sejumlah hal di balik keputusan sang aktor menerima tawaran main film itu."Hyun Bin telah memutuskan untuk membintangi Harbin karena kualitas dan sifat menarik dari naskah, serta kepercayaan yang dia miliki pada sutradara Woo Min Ho," ungkap sumber itu.Sutradara Woo Min Ho telah berhasil menangkap sejarah modern Korea. Tepatnya, melalui film-film hitnya yang berjudul Inside Men, The Drug King, The Man Standing Next, dan masih banyak lagi.Proyek terbarunya, Harbin, adalah film aksi mata-mata yang berlatar belakang pada awal tahun 1900-an di Harbin, ibu kota provinsi paling utara China, Heilongjiang. Film ini menceritakan kisah aktivis kemerdekaan Korea yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengambil kembali Tanah Air mereka.Hyun Bin akan menampilkan adegan aksi dan akting yang penuh emosional untuk film tersebut. Dia memerankan emosi kesepian seseorang yang hidup di generasi saat Tanah Air mereka hilang.Dia juga akan mengungkapkan perasaan rumit kecemasan dan tanggung jawab dari mempertaruhkan nyawa seseorang di pusat perjuangan kemerdekaan.Film Harbin akan diproduksi oleh Hive Media Corp, yang sebelumnya telah merilis Inside Men, The Man Standing Next, dan Deliver Us From Evil. Sinematografer yang menggarap film ini ialah Hong Kyung Po dari Deliver Us From Evil, Parasite, dan Snowpiercer.