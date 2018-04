Baru Tayang Empat Hari, Film Ready Player One Raup Rp2,4 Triliun

California: Film sci-fi petualangan Ready Player One garapan Steven Spielberg diputar di bioskop sejumlah negara sejak Rabu atau Kamis akhir pekan lalu. Selama akhir pekan panjang liburan Paskah itu, pendapatan kotor untuk film ini telah mencapai sekitar USD181,2 juta atau Rp2,49 triliun.



Data comScore dan Box Office Mojo mencatat film ini dirilis di 63 teritori, termasuk lingkup domestik AS dan Kanada. Dari lingkup domestik, pendapatan kotor selama empat hari sejak Kamis mencapai USD53,2 juta atau sekitar 29% dari jumlah total. Dari lingkup internasional, pendapatan kotornya sebesar USD128 juta atau Rp1,76 triliun.



Pendapatan tertinggi datang dari kawasan Tiongkok dengan angka USD61,7 juta atau 34% dari jumlah total. Film ini menjadi film Warner Bros paling laris di Tiongkok pada akhir pekan pembukaan.

Teritori dengan pendapatan tinggi lain adalah Korea Selatan dengan USD8,1 juta, Inggris USD7,3 juta, Rusia USD6,1 juta, Prancis USD6 juta, Meksiko USD4 juta, Spanyol dan Italia USD3,1 juta, dan Brazil USD2,2 juta.Film-film lain yang cukup berjaya di box office adalah Black Panther dari Disney/Marvel, Pacific Rim Uprising dari Universal, Sherlock Gnomes dari Paramount, Tomb Raider dari Warner Bros, serta A Wrinkle in Time dari Disney.Khusus untuk lingkup domestik AS dan Kanada, film-film box office pada akhir pekan yang sama adalah Tyler Perry's Acrimony dari LionsGate dan ICan Only Imagine dari Roadside Attractions.Sementara itu, Black Panther telah meraup pendapatan kotor sekitar USD1,27 miliar atau Rp17,5 triliun selama enam-tujuh pekan pemutaran di lingkup internasional. Film ini memegang rekor sebagai film superhero terlaris sepanjang masa.(ASA)