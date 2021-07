Fakta di Balik Drama You Are My Spring

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Seo Hyun Jin dan Kim Dong Wook memerankan drama terbaru tvN, You Are My Spring. Drama romansa ini ditulis oleh Lee Mi Na dan disutradarai Jung Ji Hyun.Dilansir dari Soompi, drama ini menceritakan tentang sekelompok orang yang tinggal di sebuah gedung tempat pembunuhan misterius. Meskipun semua sudah dewasa, mereka masih menjalani hidup dengan sikap kekanak-kanakan."Musim semi biasanya berarti sesuatu yang hangat dan menyembuhkan, musim ketika segala sesuatunya dimulai lagi. You Are My Spring terinspirasi dari judul lagunya, namun dalam drama, tidak semuanya berakhir bahagia saat musim semi tiba," ujar penulis skenario Lee Mi Na."Kita semua tahu bahwa musim semi datang dan pergi, dan musim dingin akan selalu datang. Tetapi saya pikir musim semi selalu menjadi sumber harapan ketika kita dapat menyadari bahwa kita telah tumbuh sedikit sebagai orang dewasa," tambahnya.Pada drama ini, Seo Hyun Jin memerankan karakter Kang Da Jung. Ia adalah seorang manajer pramutamu hotel mewah yang tidak bisa melupakan penginapan kecil tempat dia tinggal saat masih kecil."Semua aktor mungkin akan setuju. Saya bergabung dengan proyek ini karena naskahnya. Naskahnya adalah hal pertama yang saya baca, dan ceritanya bagus, jadi saya memutuskan untuk melakukannya," aku Seo Hyun Jin.Awalnya, dia meragukan apakah cerita drama itu akan cukup bagus atau tidak. Namun ketika bertemu langsung dengan sang sutradara dan penulis naskah, ia menjadi yakin."Ketika saya bertemu dengan sutradara dan penulis, mereka benar-benar persuasif. Mereka membujuk saya selama sekitar satu setengah jam. Saya bercanda," tuturnya sembari bercanda.(ELG)