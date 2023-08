Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rebel Wilson mendapat jahitan di wajahnya setelah mengalami kecelakaan saat syuting film Bride Hard. Aktris dan pelawak ini menggunakan Instagram Story-nya untuk memperlihatkan cedera serius yang dialaminya."TIDAK seperti cara yang saya inginkan untuk mengakhiri film ini!" tulis Wilson dalam keterangan gambar yang terlihat sangat menyakitkan, menunjukkan jahitan dan hidung yang berdarah."Saya menjalani tiga jahitan dan berada di rumah sakit semalam setelah kecelakaan aksi pada pukul 4 pagi," lanjutnya.Meskipun terjadi mogok SAG-AFTRA dan WGA yang telah menghentikan semua produksi utama di studio, film Bride Hard diberikan Persetujuan Sementara untuk melanjutkan syuting. Pasalnya ini adalah film yang diproduksi secara independen."Daftar ini mencakup produksi-produksi yang memiliki perjanjian dalam cakupan perintah mogok, tetapi telah menandatangani Persetujuan Sementara yang memungkinkan mereka melanjutkan," seperti yang tertera dalam daftar resmi dari SAG-AFTRA.Dengan Bride Hard tercantum dalam daftar tersebut, serikat tersebut menyatakan, "Anggota boleh bekerja pada produksi-produksi ini tanpa melanggar perintah mogok."Produksi-produksi serupa yang telah diberikan izin sejak dimulainya mogok SAG-AFTRA juga termasuk dua film dari A24, perusahaan hiburan independen yang baru-baru ini memproduksi Everything Everywhere All at Once yang memenangkan Oscar.Produksi-produksi yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan ini meliputi Mother Mary yang dibintangi oleh Anne Hathaway, Hunter Schafer, dan Michaela Coel, serta Death of a Unicorn yang dibintangi Jenna Ortega dan Paul Rudd.