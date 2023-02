Rihanna Akan Nyanyikan OST Black Panther 2 di Piala Oscar 2023?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rihanna dikabarkan bakal tampil di Piala Oscar 2023 yang diadakan di Los Angeles pada 12 Maret 2023. Kabarnya Rihanna akan menyanyikan original soundtrack (Ost) Black Panther: Wakanda Forever yang berjudul "Lift Me Up" di ajang tersebut.Jika Rihanna nantinya benar-benar tampil, maka itu akan jadi penampilan perdananya di panggung Oscar. Tak hanya itu, momen tersebut nantinya juga akan jadi kesempatan pertama Rihanna menyanyikan langsung Ost Black Panther 2 itu.Dalam Oscar 2023, 'Lift Me Up' masuk nominasi Best Original Song dan akan bersaing dengan "Hold My Hand" (Lady Gaga) yang jadi soundtrack Top Gun: Maverick.Lagu tersebut juga akan bersaing dengan "Naatu Naatu", soundtrack RRR yang sudah membawa pulang piala Best Original Song Golden Globe Awards 2023 serta Critics' Choice Awards 2023."Lift Me Up" sendiri merupakan lagu yang dibuat sebagai penghormatan untuk mendiang Chadwick Boseman, sang pemeran Black Panther yang meninggal dunia pada 2020 lalu. Lagu tersebut ditulis Rihanna bersama Ludwig Goransson, Tems, dan Ryan Coogler.Ryan Coogler pada Oktober 2022 menjelaskan kalau Ludwig Goransson rela melakukan perjalanan ke lima negara untuk merekam berbagai elemen musik demi lagu tersebut."Lagu ini punya elemen dari Senegal, kemudian elemen dari Amerika, direkam di Inggris dan Meksiko. Kemudian Tems dan saya serta Ludwig duduk di Nigeria dan menggarap lagu itu beberapa bulan lalu," ucap Coogler.