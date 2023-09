5 Fakta dan Cerita Menarik Seputar Kapal Going Merry One Piece

Jakarta: Kapal Going Merry One Piece saat ini sedang bersandar di dermaga Cove at Batavia, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara sejak 30 Agustus hingga 3 September 2023. Hadirnya exhibition kapal ini dalam rangka penayangan One Piece live action di Netflix pada 31 Agustus 2023.



Sebelumnya, exhibition bertajuk “Netflix Straw Hats Unite: All Aboard The Going Merry” ini telah singgah di sejumlah kota di beberapa negara seperti Perancis, Jepang, Amerika Serikat, Italia, Brasil, Jerman, Meksiko, Filipina, Thailand, dan terakhir di Indonesia



Perlu diketahui, Kapal Going Merry One Piece adalah kapal pertama yang didapatkan kru Perompak Topi Jerami untuk mengarungi Grand Line di One Piece. Kapal ini sangat legendaris dan menjadi favorit para Nakama, sebutan untuk penggemar Manga One Piece.





1. Desain kapal yang unik

Hingga akhirnya kapal itu hancur dan para Perompak Topi Jerami kini mengarungi lautan bersama Thousand Sunny.Kapal Going Merry sendiri didapatkan Luffy saat berada di Desa Sirup,. kapal itu didesain oleh pelayan bernama Kaya dan Merry. Kapal itu diberikan sebagai hadiah setelah Luffy dan kawan-kawan membela desa itu.Nah, pada artikel kali ini, Medcom.id akan membahas tentang fakta menarik yang dimiliki oleh kapal Going Merry di One Piece. Simak informasinya berikut ini ya!

Kapal Going Merry mempunyai desain yang unik, Di bagian depan kapal, ada kepala kambing yang menjadi tempat favorit Luffy. Kepala ini juga digunakan oleh kapal Mini Merry II. Selama perjalanan, kepala ini banyak berekspresi seperti takut, gembira, bahkan sedih. Selain itu, di dalam kapal juga terdapat banyak ruang. Sementara, di atas kapal, ada berbagai macam perlengkapan dari kemudi, meriam, dan lain-lain.

2. Luffy menganggap Going Merry seperti kru

Monkey D Luffy menjadikan Going Merry bukan hanya sebagai alat transportasi saja karena ia juga menganggap kapal tersebut adalah bagian dari krunya. Kapal itu seakan hidup karena memang dengan kapal itulah Luffy bersama rekan-rekannya melewati seluruh rintangan yang ada di lautan.

3. Kapal kelas Karavel yang bisa berjalan di Sungai

Going Merry merupakan kapal kelas Karavel yang dirancang oleh Merry dan diberikan oleh Kaya kepada Luffy usai ia menyelamatkan dirinya. Seiring waktu berlalu, Going Merry diakui dan begitu dicintai para kru Topi Jerami karena kapal ini juga bisa berjalan di sungai. Untuk ukuran bobot, kapal Karavel, termasuk Going Merry memiliki berat dan bobot yang ringan.



4. Sangat Tangguh dan kuat

Perjalanan Luffy selama menjadi bajak laut dan mengarungi lautan tidaklah mudah, pasti ada banyak tantangan dan rintangan yang datang. Dalam menghadapi rintangan itulah, kapal Going Merry selalu menghantarkan bajak laut topi jerami itu menghadapi berbagai tantangan. Meskipun merupakan kapal tua, Going Merry merupakan kapal yang tangguh dan kuat serta kemampuan berlayarnya tidak bisa diragukan lagi.

5. Kapal Going Merry bisa hidup dan terbang

Kapal Going Merry berbeda dengan kapal-kapal lainnya. Merry adalah kapal yang hidup dan bisa berjalan sendiri bahkan bisa berbicara. Selain itu, kapal yang biasa digunakan untuk berjalan di atas air laut, namun kapal ini bisa terbang di udara.



Merry bisa terbang bahkan sampai pulau langit, hal ini pernah dilakukan oleh Lufyy dan teman-temannya ketika menaiki knockup stream berkat kehebatan Nami dalam menjadi navigator dan keajaiban Merry akhirnya Luffy dan kawan–kawan dapat mencapai pulau langit.

