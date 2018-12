Aktris “Crazy Rich Asians” Dibidik untuk Reboot Film "21 Jump Street"

Awkwafina, aktris film Crazy Rich Asians tengah dibidik petinggi Sony Pictures untuk terlibat dalam reboot film komedi-aksi 21 Jump Street. Mengutip Collider, nama Awkwafina digadang-gadang masuk daftar artis teratas dari pihak Sony.Pihak Sony pun dikabarkan adalah penggemar berat Awkwafina. Tentu ini merujuk pada aksinya dalam film besutan sutradara John M. Chu yang sukses meledak di pasaran. Dia pun dipertimbangkan menjadi pemeran pendukung dalam film Jumanji 3. Namun, pihak Sony belum memberi konfirmasi resmi terkait hal ini.Sebelumnya, Awkwafina ikut bergabung dalam film Ocean's 8 bersama Rihanna, Anne Hathaway, Sandra Bullock, dan Cate Blanchett. Dia juga dilibatkan sebagai pengisi suara The Angry Birds Movie 2. Awkwafina juga merilis proyek solo komedi situasi Awkwafina di mana dia juga berperan sebagai produser eksekutif.Aktris Tiffany Haddish juga disebut akan terlibat dalam reboot 21 Jump Street. Perannya dalam film Girls Trip cukup menarik perhatian. Tiffany lalu mendapat tawaran bermain di sejumlah judul komedi seperti Night School dan Nobody's Fool yang akan dirilis tahun ini. Dia juga dilibatkan di The Lego Movie 2: The Second part dan The Secret Life of Pets 2.Sebelumnya, bintang Crazy Rich Asian lain Henry Goulding ikut mendapat peran dalam film Last Christmas usai melejit namanya lewat film garapan John M. Chu tersebut. Peran Goulding lagi-lagi sebagai sosok pria idaman yang kali ini menjalin hubungan dengan peri yang diperankan Emilia Clarke.Rodney Rothman dari penulis naskah 22 Jump Street bertanggung jawab untuk penulisan naskah sekaligus menyustradarai reboot 21 Jump Street. Sementara Phil Lord dan Chris Miller menduduki bangku produser. Belum ada rilisan resmi tentang perilisan daftar tokoh dan jadwal tayang bioskop untuk reebot 21 Jump Street.(ASA)