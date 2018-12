Cut Mini Senang Berakting "Lebay" di Film Orang Kaya Baru

Aktris Cut Mini Theo bermain dalam film drama komedi keempatnya bersama sutradara Ody C Harahap, Orang Kaya Baru. Dia mengaku senang karena bisa memerankan tokoh ibu dari keluarga OKB, yang bertingkah norak dan berlebihan."Karakter saya di sini adalah seorang ibu yang memiliki tiga anak," kata Cut Mini dalam jumpa pers di CGV FX Sudirman Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018."Ceritanya tentang orang kaya baru (OKB). Pasti terbayang seperti apa, yang tadinya dia tidak punya apa-apa, menjadi punya segalanya, pasti noraknya. Kamseupay-nya banget banget – dan saya senang memainkannya secara lebay (berlebihan)," lanjut Cut Mini.Aktris kelahiran 1973 ini beradu akting dengan Lukman Sardi, yang berperan sebagai suaminya, serta Raline Shah, Derby Romero, dan Fatih Unru yang memerankan ketiga anak.Kisahnya, keluarga mereka hidp sederhana dengan kemampuan ekonomi pas-pasan. Untuk urusan makan, ketiga anak kadang mencuri kesempatan di acara resepsi pernikahan pasangan yang sebetulnya tidak mereka kenali.Suatu hari, sang ayah meninggal. Dalam masa duka, mereka mendapat kabar bahwa mereka mendapat warisan uang yang begitu banyak. Ternyata, selama ini ayah mereka hanya pura-pura menjadi orang miskin.Kehidupan berubah. Mereka memakai uang tersebut untuk belanja berbagai barang mewah, mulai dari pakaian, mobil, sepat, hingga rumah. Namun di tengah kehidupan baru ini, lebih banyak cobaan justru berdatangan."Filmnya sendiri sangat menarik bukan hanya cerita drama dan komedi yang biasa," ungkap Cut Mini.Ini menjadi film panjang keempat Cut Mini bersama sutradara Ody C Harahap, yang akrab disapa Ocay. Sebelumnya, mereka pernah bekerja sama dalam Kawin Kontrak Lagi (2008), Me VS Mami (2016), dan Sweet 20 (2017). Ini juga menjadi film kedua Cut Mini yang naskahnya ditulis Joko, menyusul Arisan! 15 tahun silam."Saya senang sekali karena yang menawarkan Ocay. Saya sangat nyaman bekerja sama dengan Ocay dan kebetulan yang menulis naskahnya Bang Joko. Naskahnya pasti punya drama dan komedi yang menyenangkan dan segar. Makanya saya enggan menolak," tuturnya.Orang Kaya Baru dijadwalkan rilis di bioskop pada 24 Januari 2019.(ELG)