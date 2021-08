Love Ft. Marriage and Divorce 2 Sukses, Season 3 Bakal Tayang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drama Korea Love Ft. Marriage and Divorce 2 telah sukses menarik perhatian penonton. Season 3 drama ini pun dikabarkan bakal tayang tahun depan.Dilansir dari Soompi, season 2 drama ini telah berakhir sukses mengalahkan rekornya sendiri sebagai drama dengan rating tertinggi. Hal tersebut karena peringkat penontonnya meningkat setiap minggu.Love ft. Marriage and Divorce season 2 menempati rating nasional (Korea) rata-rata 14,8 persen. Berdasarkan data Nielsen Korea, episode terakhir drama ini mampu mencapai rating tinggi secara nasional sebesar 16,6 persen.Drama ini tidak hanya menempati posisi pertama dalam waktu penayangannya. Tetapi, juga meraih peringkat baru sepanjang masa dalam sejarah TV Chosun.Lantaran kesuksesan tersebut, drama Love ft. Marriage and Divorce season 3 pun segera diproduksi. Rencananya, season 3 akan tayang perdana pada musim panas tahun 2022.Love ft. Marriage and Divorce sendiri merupakan drama yang menceritakan tiga wanita barusia sekitar 30, 40, dan 50 tahun. Mereka harus menghadapi masa krisis dalam hidup ketika suami mereka selingkuh.Di sisi lain, The Devil Judge mencapai peringkat nasional rata-rata 6,3 persen dan mencapai 7,8 persen untuk puncaknya. Terkait target pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, drama ini mencetak peringkat rata-rata 3,2 persen dan puncaknya 3,6 persen.Sedangkan drama Nevertheless, mendapatkan rating nasional rata-rata 1,0 persen. Angka itu menandai titik terendah sepanjang masa untuk drama tersebut.Berbeda dengan Revolutionary Sisters yang kembali setelah absen selama seminggu. Drama ini mencetak peringkat nasional rata-rata 24,3 persen, yang merupakan peningkatan dari 20,0 persen dari episode sebelumnya.(ASA)