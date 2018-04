Nagita Slavina Kembali Bintangi Film Horor setelah 15 Tahun

: Tinggal menghitung hari film perdana Raffi Ahmad, The Secret: Suster Ngesot Urban Legend akan dirilis. Sejumlah aktor kenamaan termasuk sang istri, Nagita Slavina ikut mengambil peran dalam film ini.Diakui Raffi, pemilihan tokoh utama Nagita dalam alur cerita bukan tanpa sebab. Raffi melihat karakter ini cocok dengan Nagita yang juga sempat bermain dalam film horor."Aku lihat historinya Nagita 15 tahun lalu main (film) horor Di Sini Ada Setan, dan ini comeback-nya Nagita Slavina," kata Raffi Ahmad di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta, Selasa 24 April 2018.Dalam film ini, Raffi dan Nagita berperan sebagai sepasang kekasih.Film The Secret: Suster Ngesot Urban Legend merupakan arahan dari sutradara Arie Azis bersama Raffi Ahmad. Selain sebagai aktor dan menemani sutradara, Raffi ikut memproduseri film yang diproduksi melalui RA Pictures ini.Sutradara Arie Azis sendiri memang tercatat langganan mengarahkan film-film horor, seperti Tali Pocong Perawan (2008), Perjaka Terakhir (2009), dan Tiran: Mati di Ranjang (2010). Pada 2007 lalu Arie Azis juga menyutradarai film Suster Ngesot yang saat itu diperankan oleh Nia Ramadhani.Beberapa aktor pendukung lain dalam film ini diantaranya Roy Marten, Tyas Mirasih, Kanaya Gleadys, Lia Waode, Wika Salim, Kartika Putri, Mongol, dan Nunung.Film The Secret: Suster Ngesot Urban Legend dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 April 2018.(DEV)