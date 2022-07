Bahasa Indonesia Kembali Terdengar Diucapkan dalam Minions: The Rise of Gru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Minions, karakter kuning kecil, unik, dan lucu dari Despicable Me kembali hadir dalam film berjudul Minions: The Rise of Gru. Film lucu dan ringan yang dapat ditonton bersama keluarga ini ternyata kembali menyelipkan bahasa Indonesia.Lagi dan lagi, banyak masyarakat yang menyadari adanya bahasa Indonesia dalam film tersebut. Saat Despicable Me hadir pada 2010, kata-kata berbahasa Indonesia seperti “kemari”, “cepatlah”, dan “pisah-pisah” disadari penikmat dari Tanah Air.Pada film Minions (2015) kata “paduka raja”, “terima kasih”, dan “ukulele” juga terdengar para penonton asal Indonesia. Dalam film Minions: The Rise of Gru, ada beberapa kata yang memakai bahasa Indonesia yang terdengar oleh masyarakat. Kata “nasi goreng kecap manis” dan “terima kasih” diucapkan salah satu minion.Banyak yang belum tahu sutradara Despicable Me dan beberapa sekuel film ini, Pierre Coffin, keturunan Indonesia. Ibunya bernama Nurhayati Srihardini yang akrab dipanggil dengan Nh Dini, seorang sastrawan dan juga novelis berdarah Indonesia.Meski Pierre Coffin berdarah Indonesia, ia mengaku tidak bisa berbahasa Indonesia. Ia hanya mengenal beberapa kata bahasa Indonesia seperti makanan nasi goreng, sate, dan ungkapan terima kasih.Menurut sang sutradara, yang juga mengisi suara minion tersebut, banyak campuran bahasa yang dia sukai. Seperti Spanyol, Italia, Inggris, Yunani, dan Indonesia.“Memang benar ya apa kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Coffin masih memiliki kecintaan pada hal-hal berbau Indonesia,” kata presenter Astrini Putri dalam tayangan Showbiz di Metro TV, Minggu, 10 Juli 2022.