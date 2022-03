Chris Pine Kaget Film All the Old Knives Punya 'Koreografer' untuk Adegan Seks

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chris Pine membeberkan bahwa dirinya merasakan bagaimana bekerja sama pertama kalinya dengan koordinator intim untuk adegan seks.Kepada dari Variety, Pine yang sedang mempromosikan film terbarunya, All the Old Knives, menceritakan pengalamannya saat sedang syuting salah satu adegan."Aku belum pernah melakukan itu. Kau sedang melakukan adegan seks di kamar tidur dan kau melihat seorang wanita yang lebih tua menonton dan memberi catatan terkait adegan seks itu, lalu aku berpikir, 'Siapa orang ini yang memberitahuku bagaimana caranya bercinta?'". kata Pine.Bintang Hell or High Water tersebut mengaku bahwa dia justru merasa nyaman dengan keberadaan wanita itu."Tetapi itu hebat. Dia sangat bagus, tekanan jadi hilang. Tidak ada perasaan tak enak. Karena ibarat kau memiliki seorang wasit yang memastikan semua lancar dan merasa nyaman. Dia juga seperti seorang koreografer yang membuat semua diterjemahkan dengan baik ke layar seperti, 'Gerakan lehermu' atau 'Lebih lengkungkan punggungnya'." tutur Pine.Selain itu, Pine juga sempat membagikan sedikit cerita mengenai proyek selanjutnya, yaitu Star Trek 4."Aku kira semuanya bertanya, 'Apakah kau mendengar tentang ini?'. Kami (cast) terkadang jadi terakhir yang mengetahuinya, tetapi aku tahu kami semua tak sabar. Kapan pun mereka mau memberikan skenarionya, kami sangat siap." ungkapnya.All the Old Knives yang diadaptasi dari novel karya Olen Steinhauer tayang di Prime Video, menceritakan kisah agen CIA yang bertemu dengan rekan lamanya untuk mengetahui misteri di balik pembajakkan pesawat delapan tahun lalu.