Drakor Police University Raih Rating Tertinggi

Drama Korea terbaru, Police University, sukses meraih rating tertinggi. Bahkan, berhasisl mengalahkan rating episode terakhir drama Racket Boys.Dilansir dari Soompi, berdasarkan data Nielsen Korea, episode 10 Agustus dari Police University yang tayang di KBS mencatat peringkat nasional rata-rata 6,5 persen. Angka itu meningkat sebesar 1,3 persen dari peringkat episode perdana sebesar 5,2 persen.Sedangkan drama You Are My Spring, meraih rating sebesar 2,014 persen. Angka tersebut juga meningkat dari rating episode sebelumnya untuk drama yang tayang di tvN itu.Sementara itu, variety show yang tayang di SBS, Divorced Four Men meraih rating sebesar 8,2 persen. Persentase itu tercatat sebagai rating terbaik drama tersebut.Police University adalah drama baru tentang investigasi yang dilakukan seorang profesor di universitas kepolisian. Ia bekerja sama dengan murid-muridnya.Kang Sun Ho adalah mantan peretas yang akhirnya menjadi mahasiswa tahun pertama di universitas kepolisian. Karakternya, tanpa ambisi atau emosi.Tetapi, dia mengalami perubahan dan pertumbuhan besar dalam hidupnya. Hal itu terjadi saat dia bertemu dengan mahasiswa lain dan detektif senior Yoo Dong Man. Dia juga jatuh cinta untuk pertama kalinya dengan Oh Kang Hee.Pada drama komedi ini, Jinyoung dan Krystal akan berperan sebagai mahasiswa bernama Kang Sun Ho dan Oh Kang Hee. Sedangkan Cha Tae Hyun akan berperan sebagai detektif dan profesor yang bersemangat bernama Yoo Dong Man.(ELG)