Yeri Red Velvet Jadi Siswa SMA Cerdas dalam Drama Terbaru

Yeri Red Velvet bakal main di salah satu drama terbaru, yakni Blue Birthday. Potongan gambar pertama Yeri Red Velvet sebagai karakter Oh Ha Rin pun disebarkan.Dilansir dari Soompi, Blue Birthday adalah film thriller roman fantasi di mana Oh Ha Rin (diperankan Yeri). Ia mengunjungi kembali masa lalu melalui foto misterius yang ditinggalkan oleh cinta pertamanya.Drama ini juga menggambarkan sekilas tentang Oh Ha Rin yang berusia 18 tahun. Dia penuh energi positif dan memancarkan aura muda yang ceria dengan penampilannya yang menyegarkan. Senyum manisnya mengingatkan para penggemar akan pengalaman cinta pertama yang menggetarkan hati.Cinta pertama Oh Ha Rin adalah Ji Seo Jun (diperankan Hongseok PENTAGON), yang telah menjadi teman dekatnya sejak sekolah dasar. Suatu hari, hatinya mulai berdebar.Dia pun memutuskan untuk akhirnya mengakui perasaannya, pada hari ulang tahun laki-laki itu. Namun, dia menemukan Ji Seo Jun meninggal dunia di studio foto tempat mereka membuat kenangan indah bersama. Peristiwa ini terjadi pada 10 tahun yang lalu.Karena itu, hidupnya akan berubah drastis, dan ceritanya akan menggambarkan proses emosi yang dia alami. Dalam hal ini, termasuk kegembiraan yang dia rasakan di usia 18 tahun dan rasa sakit yang dia alami di usia 28 tahun."Yeri benar-benar menyatu dengan karakternya dan mengekspresikan kepercayaan diri dan keceriaan remaja Oh Ha Rin. Oh Ha Rin yang berusia 28 tahun yang kehilangan cinta pertamanya dan mati-matian berusaha untuk bertahan dalam hidupnya," ujar perwakilan tim produksi."Untuk meningkatkan kualitas drama, para pemain dan kru bekerja keras dengan Yeri. Tolong dukung sampai episode pertama, yang hanya tinggal sebulan lagi," tambahnya.Blue Birthday tayang perdana pada 23 Juli 2021 melalui Naver TV. Drama ini juga akan tayang melalui YouTube pada 6 Agustus 2021.(ELG)