Film Dokumenter BTS Pecahkan Rekor

Film dokumenter tentang grup BTS, Burn The Stage: The Movie, telah tayang terbatas di bioskop dunia selama akhir pekan terakhir. Dari program ini, pendapatan kotor filmnya mencapai USD9,32 juta atau sekitar Rp136,45 miliar dari seluruh dunia dan memecahkan rekor komersial di AS.Menurut data comScore, Burn the Stage dirilis Trafalgar Releasing di bioskop 32 teritori lewat kerja sama dengan importir lokal, termasuk Indonesia. Selama akhir pekan terakhir (15-18 November 2018), film ini meraup pendapatan kotor USD3,54 juta dari AS-Kanada dan USD5,78 juta dari sejumlah negara lain.Capaian itu, menurut catatan Forbes, memecahkan rekor komersial program penayangan film musikal di bioskop untuk kawasan AS saja. Rekor sebelumnya dipegang oleh One Direction lewat film One Direction: The Inside Story (2014).Film perdana dari BTS ini, yang menampilkan rekaman konser, berbagai hal di belakang panggung, serta dan wawancara para personel BTS terkait tur musik Live Trilogy Episode III: The Wings pada 2017.Untuk Indonesia, film tayang di jaringan bioskop CGV atas kerja sama dengan importir film Feat Pictures (Athali Sukses Makmur). Kendati tiket dijual relatif lebih mahal, yaitu Rp125-175 ribu, minat para penggemar tidak surut karena sejak 22 Oktober, tiket sesi penayangan 15 November di sejumlah bioskop telah habis dipesan.Sementara itu dalam pekan yang sama, Trafalgar juga merilis film dokumenter grup Coldplay berjudul A Head Full of Dreams di bioskop 70 negara, termasuk Indonesia. Menurut laporan Deadline, pendapatan kotor film ini telah mencapai USD3,5 juta atau sekitar Rp51,21 miliar dari hari pertama tayang.(ASA)