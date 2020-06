Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah menggoda penggemar dengan gambaran tokoh dan teaser poster, drama Korea terbaru It's Okay to Not Be Okay merilis teaser perdana pada Jumat 5 Juni 2020. Kurang dari semenit, teaser tersebut menampakkan peran Kim Soo Hyn dan Seo Ye Ji."Dongeng ini mengisahkan bahwa kau tidak akan bisa melarikan diri dari takdirmu sendiri," ucap narator dalam teaser.Kim Soo Hyun memerankan Moon Kang Tae, pekerja kesehatan di bangsal psikiatrik. Selain bekerja, Kang Tae merawat kakaknya, Sang Tae (Oh Jung Se) yang mengidap autis. Sikap Kang Tae tertutup bahkan tak menunjukkan perasaannya terhadap orang lain termasuk Sang Tae.Seo Ye Ji memerankan penulis buku anak bernama Go Moon Young. Meski terbilang sukses, dia enggan membahas soal cinta dan pesimistis soal asmara. Go Moon Young disebut pribadi antisosial.It's Okay to Not Be Okay mulai tayang 20 Juni 2020. Drama ini disiarkan berkala setiap akhir pekan di tvN dan beberapa negara di Netflix.(ELG)