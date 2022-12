Serial Catatan Akhir Sekolah Bangkitkan Nostalgia Masa SMA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Catatan Akhir Sekolah: The Series resmi tayang di layanan streaming Vision+. Serial produksi Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment ini coba membangkitkan nostalgia indahnya masa SMA para penontonnya.Catatan Akhir Sekolah: The Series merupakan remake versi serial dari film Catatan Akhir Sekolah tahun 2005 silam. Hadir dengan konflik dan alur cerita yang dikemas secara modern dan relatable dengan situasi murid sekolah di masa kini."Catatan Akhir Sekolah: The Series merupakan sebuah series yang banyak mengundang nostalgia dengan cerita seputar kehidupan sekolah dan remaja. Catatan Akhir Sekolah: The Series dikemas dengan ringan dan dapat dinikmati oleh semua kalangan, sehingga kami harap series ini dapat disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia," kata Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo.Catatan Akhir Sekolah: The Series dibintangi oleh Azela Putri sebagai Anggita, Geraldo Chandra sebagai Robert, Dhirgham Prabasworo sebagai Mario, Sarah Beatrix sebagai Dini, Arya Mohan sebagai Javit, Kaçamelyv Prakaca sebagai Grace, dan berbagai pemeran hebat lainnya.Serial tersebut berkisah tentang sekelompok murid SMA yang berusaha menyelenggarakan dan menyukseskan pensi sekolah, sebagai catatan akhir sekolah mereka.Anggita, sang ketua OSIS yang ambisius, ingin menjadikan pensi ini sebagai jalan untuk masuk ke Universitas bergengsi. Sementara itu, Javit, seorang anggota band bernama The Great Kisser, ingin menjadikan pensi itu sebagai ajang untuk tampil dan membuat band-nya populer."Di serial ini menampilkan isu bullying, dan ada juga isu bagaimana siswi di sekolah itu enggak harus putih untuk menjadi model atau apa, isu-isu seperti itu sih yang kita angkat, kita mencoba menampilkan bahwa dengan menjadi dirimu sendiri itu yang terbaik," kata Rick Soerafani selaku Head of Creative & Production Vision Pictures.Catatan Akhir Sekolah: The Series akan tayang dengan total 10 episode.