Kim Dong Wook Terkejut Diidolakan Yoon Park

Aktor Yoon Park beradu akting dengan Kim Dong Wook dalam drama Korea You Are My Spring. Dia menerima tawaran bermain dalam drama itu karena percaya pada nama Studio Dragon dan Hwa&Dam."Ketika saya pertama kali bertemu sutradara, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap saya sebentar. Saya memutuskan untuk mempercayainya dan melanjutkannya," aku Yoon Park dikutip dari Soompi.Ia menjelaskan bahwa skrip drama tersebut bagus. Tapi, dia juga menyukai tawa sang sutradara yang membuatnya merasa hangat. Selain itu, Yoon Park mengaku sangat ingin beradu akting dengan Kim Dong Wook yang merupakan satu almamater dengannya."Sebelum aku debut, aku kuliah di universitas yang sama dengan Kim Dong Wook. Dia sudah menjadi bintang saat itu, dan saya hanya seorang siswa. Saya pikir saat itulah saya mulai bermimpi menjadi seorang aktor," ungkapnya."Saya selalu ingin berakting dalam proyek yang sama dengannya. Dan 12 tahun kemudian (saat ini), keinginan saya menjadi kenyataan. Aku masih tidak percaya," akunya.Kim Dong Wook yang mendengar langsung pengakuan itu pun terkejut. Ia tidak menyangka karena mereka sering menghabiskan waktu bersama saat kuliah."Ini memalukan. Bahkan di sekolah, kami sering minum bersama dan ramah satu sama lain. Bahkan sebelum kami mengerjakan proyek ini bersama, saya menganggapnya sebagai teman dekat," tutur Kim Dong Wook.Sementara itu, You Are My Spring menceritakan tentang sekelompok orang yang tinggal di sebuah Gedung Gugu, tempat terjadinya pembunuhan misterius. Meskipun semua sudah dewasa, mereka masih menjalani hidup dengan sikap kekanak-kanakan.Seo Hyun Jin memerankan karakter Kang Da Jung. Ia adalah seorang manajer pramutamu hotel mewah yang tidak bisa melupakan penginapan kecil tempat dia tinggal saat masih kecil.Dia tinggal di Gedung Gugu. Ia memiliki tetangga yang tinggal bawah tempat tinggalnya, bernama Joo Young Do (diperankan Kim Dong Wook). Joo Young Do membuka klinik psikiatri dan merupakan seorang psikiater.Kemudian, ada Chae Joon (diperankan Yoon Park) yang merupakan CEO sebuah perusahaan investasi. Dia muncul di hadapan Da Jeong seperti telah mengenalnya dan tak segan memperlihatkan ketertarikannya.Selain itu, ada seorang aktris bernama Ahn Ga Yeong (diperankan Nam Gyu Ri). Ia sangat berhati-hati terhadap perasaan cinta akibat masa lalunya yang menyesakkan.(ELG)