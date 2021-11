Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong Terhubung Pertemuan Takdir dari Masa Lalu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Song Hye Kyo menarik perhatian publik sejak memerankan karakter dalam drama Korea Now We Are Breaking Up. Dia dan aktor Jang Ki Yong terhubung dengan pertemuan takdir dari masa lalu.Now We Are Breaking Up merupakan drama romantis tentang kisah cinta dan putus cinta, dengan latar belakang industri fashion. Song Hye Kyo berperan sebagai karakter Ha Young Eun. Dia seorang perancang busana yang tegas.Sedangkan Jang Ki Yong, berperan sebagai Yoon Jae Guk. Pria ini adalah fotografer lepas yang cerdas, namun pikirannya berbeda tentang cinta.Dilansir dari Soompi, episode pertama drama ini dimulai dengan Ha Young Eun dan Yoon Jae Guk yang menghabiskan waktu bersama. Ha Young Eun pergi ke kencan buta menggantikan Hwang Chi Sook (Choi Hee Seo) dan bertemu Yoon Jae Guk.Keduanya bertemu kembali melalui serangkaian acara. Meskipun Yoon Jae Guk menyatakan ketertarikannya pada Ha Young Eun, dia berusaha menjaga jarak. Meskipun demikian, keduanya sudah mulai mengalami perubahan perasaan satu sama lain.Di sisi lain, Ha Young Eun dan Yoon Jae Guk menghadapi titik balik yang tidak terduga di akhir episode 2. Yoon Jae Guk bertanya kepada Ha Young Eun, "Kamu kenal Yoon Soo Wan?" seraya menyebut mendiang kakak laki-lakinya. Ha Young Eun pun menjawab, "Aku sedang putus dengannya."Bahkan sebelum percintaan mereka dimulai, Ha Young Eun dan Yoon Jae Guk telah menemui rintangan tak terduga. Drama tersebut mengungkapkan bahwa ternyata keduanya pertama kali bertemu 10 tahun lalu di Paris.Kala itu, Ha Young Eun sedang belajar di luar negeri dan hidupnya sibuk dengan mengurus Hwang Chi Sook. Namun, dia terhibur oleh foto yang dia beli seharga 20 euro atau sekitar Rp322 ribu, yang diambil oleh fotografer tak dikenal. Fotografer itu adalah Yoon Jae Guk.Terhubung oleh takdir, pertemuan Ha Youg Eun dan Yoon Jae Guk di masa sekarang terasa lebih bermakna. Penonton pun menantikan kelanjutan tentang bagaimana hubungan mereka akan berkembang di masa depan.