Tembus 3,5 Juta Penonton, Film Miracle In Cell No 7 Gelar Tumpengan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Film Miracle In Cell No 7 versi Indonesia meraih 3,5 juta penonton selama 11 hari tayang di bioskop. Sejumlah pemain Film Miracle In Cell No 7 langsung merayakan dengan menggelar acara tumpengan.Pemain Miracle In Cell No 7 seperti Vino G Bastian, Graciella Abigail, Bryan Domani, Rigen Rakelna, Yati Surachman, Denny Sumargo, dan sutradara Hanung Bramantyo ikut hadir. Termasuk Umi dan Rahma yang harus menempuh jarak 113 KM untuk menonton film Miracle In Cell No 7."Mudah-mudahan penontonnya terbang terus, tinggi ke udara. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Umi dan Rahma yang sudah rela berjuang untuk menonton film Miracle In Cell No 7," kata Vino G Bastian.Film Miracle In Cell No 7 sejauh ini sudah mendapat 3.543.856 penonton . Jumlah ini sesuai dengan prediksi ketika film adaptasi dari Korea itu mendapatkan 2,4 juta penonton dalam sepekan."Ini film pertama saya yang berhasil menembus juta-jutaan. Ternyata memang ada yang jumlah penonton bioskop jutaan," seloroh Rigen.Miracle In Cell No 7 pertama kali tayang sejak 8 September 2022. Hanung Bramantyo selaku sutradara berharap penonton dapat mengambil hikmah dari film ini."Saat syuting film ini, saya meminta seluruhnya untuk memberikan segenap hati untuk film ini. Alhamdulillah, apa yang kita kerjakan dengan hati selama syuting, bisa sampai kehati penomton film Miracle In Cell No 7," kata Hanung.