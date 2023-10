Aktor Michael Caine Resmi Pensiun di Usia 90 Tahun

Advertisement

Masa pensiun aktor veteran Inggris Michael Caine telah ditetapkan. Pria itu akan pensiun pada usia ke-90.Dalam wawancara terbarunya bersama BBC Radio 4, Michael Caine mengumumkan hal tentang kariernya. Ia mengatakan akan pensiun, tepatnya saat itu juga."Saya terus mengatakan akan pensiun. Ya, sekarang," ucap Michael Caine, dikutip dari Variety, Senin, 16 Oktober 2023.Kemudian, Michael Caine kembali merefleksikan perjalanan kariernya yang sukses. Mulai dari dirinya yang mendapatkan peran ytama hingga ulasan yang luar biasa."Saya sudah berpikir, saya punya foto di mana saya berperan sebagai pemeran utama dan mendapat ulasan yang luar biasa,” kata Michael Caine.Berbeda dengan sekarang, peran yang didapatkannya cukup terbatas. Lalu ia berpikir tentang karier dirinya selama ini.“Satu-satunya bagian yang mungkin saya dapatkan sekarang adalah pria tua, pria berusia 90 tahun, mungkin 85 tahun," tutur Michael Caine."Dan saya berpikir, 'Baiklah, sebaiknya saya tinggalkan saja semua ini, saya mendapat ulasan yang bagus. Apa yang harus saya lakukan untuk mengalahkan ini?'” lanjut Michael Caine.Pemain film The Great Escaper (2023) itu membandingkan dirinya melihat pria 90 tahun saat masih muda dengan yang sekarang. Ia melihat itu adalah sebuah perubahan."Bagi saya, hal ini tidak berkurang seperti yang kamu bayangkan. Saya ingat ketika masih muda, saya berbicara dengan pria berusia 90 tahun dan mereka tidak seperti saya," ujar Michael Caine."Mereka adalah lelaki tua bertubuh mungil dengan bahu bungkuk. Dan saya pikir, saya tidak seperti itu, dan itu sudah berubah," sambungnya.Karier Michael Caine mulai naik setelah membintang film pada 1960-an silam. Mulai dari Zulu (1964), The Ipcress File (1965), Alfie (1966), The Italian Job (1969), hingga Battle of Britain (1969).Sederet kemenangan pernah didapatkannya dari ajang penghargaan bergengsi. Salah satunya adalah Academy Award for Best Supporting Actor untuk penampilannya di Hannah and Her Sisters (1986). Sebagai pengakuan atas kontribusinya pada sinema, ia juga pernah menerima sebuah BAFTA Fellowship dan dulu ksatria oleh Queen Elizabeth II.