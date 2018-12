Sekuel "Call Me By Your Name" dalam Proses Pengerjaan

Elio Perlman dan Oliver akan kembali dengan kisah pergulatan asmara dalam layar sekuel Call Me By Your Name. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh sang penulis novel, Andre Aciman."Saya akan sangat senang dengan sekuel Call Me By Your Name. Faktanya, saya sedang mengerjakannya," tulis Andre Aciman dalam akun Twitter miliknya @aaciman, Selasa 4 Desember 2018.Kabar pengerjaan sekuel awalnya muncul dari salah satu aktor film, Hammer saat melakukan sesi wawancara dengan IndieWire. Ia menyebutkan, sutradara Luca Guadagnino tengah menggarap sekuel film."Pengalaman dalam pengerjaan film pertama terasa murni dan indah, tanpa memerhatikan seberapa besar peran saya. Jika orang-orang yang sebelumnya terlibat, saya akan melakukannya lagi," papar Hammer.Mengutip Aceshowbiz, sutradara Guadagnino mengungkapkan sekuel akan dikerjakan berdasarkan epilog novel Andre Aciman. Selain mengikuti karakter Elio dengan latar era 1990-an, sutradara menyusupkan cerita krisis AIDS di dalamnya.Film pertama saduran dari novel rilisan 2007 berjudul sama besutan Andre Aciman itu sukses memikat penikmat sinema dengan kisah cinta Elio dan Oliver. Timothee Chalamet dan Armie Hammer menunjukkan totalitas berakting di sini dan menuai pujian.Call Me By Your Name juga menuai prestasi di ajang penghargaan insan film di tingkat internasional. James Ivory, penulis skenario Call Me By Your Name memenangkan Best Adapted Screenplay dalam Academy Awards 2018 atau lebih dikenal dengan nama Piala Oscar dan Best Screenplay (Adapted) di BAFTA Film Award 2018.(ASA)