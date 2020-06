10 Rekomendasi Film Bertema Rasisme

12 Years A Slave (2013)

Cerita film tak sedikit berangkat dari kisah-kisah nyata yang dipadu dengan ide kreatif sineas. Nilai rasisme disisipkan untuk memberi moral value dari sudut pandang kreator kepada penonton.Di Indonesia, cerita dengan tema utama rasialisme cukup jarang ditemukan. Alih-alih tayang, mungkin saja proses produksinya banyak menemukan halangan.Berikut beberapa film bertema rasialisme yang memberikan gambaran soal realita prasangka berdasarkan ras:Sutradara: Steve McQueenPemain: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti, Lupita Nyong'o12 Years A Slave mengangkat isu sosial kuat tentang rasialisme. Solomon Northup semula hidup bahagia bersama keluarga, bekerja sebagai tukang kayu dan piawai bermain biola.Solomon diculik dan dipekerjakan sebagai budak. Dia diberi nama baru dengan status budak dan dibeli oleh seorang pemilik perkebunan. Kisah ini menggambarkan direnggutnya hak asasi manusia selama 12 tahun.Sutradara: Spike LeePemain: John David Washington, Adam DriverRon Stallworth menjadi perwira berkulit hitam pertama di Departemen Kepolisian Colorado Springs. Setelah melalui rintangan hidup penuh perlakuan rasialisme, dia menemukan iklan untuk bergabung dengan Ku Klux Klan, kelompok penyebar kebencian ekstrem di Amerika.Ron mengajak rekan Yahudi, Flip Zimmerman menyamar untuk menjalankan misi berbahaya. Sebab, Ron menyadari dia berkulit hitam dan akan sulit untuk menjalankan misi. Blackkklansman berangkat dari kisah nyata Ron Stallworth dengan latar waktu 1970-an.Sutradara: Justin SimienPemain: Tyler James Williams, Tessa Thompson, Teyonah Parris, Brandon P. Bell, Malcolm Barrett, Dennis HaysbertPerempuan Afro-Amerika bernama Sam White memiliki acara radio kampus Dear White People di Universitas Winchester. Dia menyuarakan ketidakadilan yang terjadi terhadap warga kulit hitam di kampusnya.Sutradara: Jordan PeelePemain: Daniel Kaluuya, Allison WilliamsChris Washington diminta kekasihnya, Rose Armitage untuk bertemu dengan orangtuanya. Semula dia merasa ragu karena dia berkulit hitam dan keluarga Rose memiliki ras kulit putih.Ketika Chris berkunjung ke rumah Rose, setiap orang mencoba membuatnya merasa diterima. Namun, hal-hal aneh dan misterius terjadi ketika Chris mencoba lebih dekat dengan tradisi keluarga Rose.Sutradara: Clint EastwoodPemain: Clint Eastwood, Bee Vang, Doua Moua, Ahney Her, Sonny Vue, Christopher CarleySeorang veteran perang Korea, Walt Kowalski hidup seorang diri setelah istrinya meninggal. Oleh istrinya, dia dititipkan kepada pastur muda Janovich.Walt bertetangga dengan keluarga Thao dari Asia Tenggara. Dia mencoba melindungi keluarga tersebut ketika terjadi kasus pencurian. Sebagai bentuk balas budi, Thao menawarkan jasa untuk bekerja dengan Walt.Sutradara: Peter FarrellyPemain: Viggo Mortensen, Mahershala AliBerangkat dari kisah nyata, film Green Book mengambil latar waktu 1960-an. Pianis terkenal berkulit hitam Don Shirley mencari sopir pribadi menemaninya dalam tur konser perjalanan darat.Tony Lip yang baru menuntaskan pekerjaan di kelab malam mencoba melamar dan melakukan wawancara. Dia diterima, tetapi tak mendapat first impression yang baik bagi Don. Sebab, mereka memiliki sikap yang bertolak belakang.Tony kerap jengkel dengan sikap Don yang terlalu tenang dan berkelas, sementara Tony Lip cenderung sembrono dan kasar. Kendati begitu, perjalanan berkesan di Midwest dengan buku hijau membuat mereka saling mengenal.Sutradara: Ernest PrakasaPemain: Ernest Prakasa, Kevin Anggara, Morgan Oey, Lala KarmelaFilm Ngenest menggambarkan biografi Ernest Prakasa dari keluarga etnis Tionghoa yang hidup di Indonesia. Semasa kecil, dia kerap mendapat perundungan karena ras yang dimilikinya.Ernest kemudian bercita-cita agar keturunannya kelak tak mendapat perlakuan serupa. Perjalanan cinta Ernest menikahi seorang gadis Sunda-Jawa bernama Meira juga diceritakan dalam film Ngenest.Sutradara: John Lee HancockPemain: Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton AaronKisah ini berangkat dari cerita hidup Michael Oher, atlet football asal Amerika berkulit hitam. Oher melalui masa lalu kelam dan sejak kecil hidup dengan sistem orangtua asuh. Setiap kali berada di rumah baru, beberapa hari kemudian dia menghilang.Sikap Oher menarik perhatian Leigh Anne Tuohy, ibu dari teman dekat Oher. Meski warna kulit mereka berbeda, Leigh mengubah hidup Oher dan menjadi orangtua asuh legal baginya. Kisah ini memuat banyak nilai inspiratif.Sutradara: George Tillman, Jr.Pemain: Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby, KJ Apa, Algee SmithKisah ini diambil dari sudut pandang Starr Carter, remaja perempuan dari ras kulit hitam yang hidup berkecukupan. Dia hidup di lingkungan majemuk, termasuk bersama warga kulit putih baik di rumah maupun sekolah.Semula semua baik-baik saja, hingga satu hari dia menjadi saksi sahabatnya sejak kecil tewas ditembak polisi berkulit putih tanpa alasan yang jelas. Melansir channel YouTube 20th Century Studios, The Hate U Give diangkat dari buku laris New York Times oleh Angie Thomas.Sutradara: Tate TaylorPemain: Emma Stone, Viola DavisIsu sosial rasialisme dalam The Help juga disuarakan dengan lantang. Dengan latar 1960-an, The Help mengangkat kisah perkumpulan ibu-ibu komplek rumah berkulit putih yang bersikap rasis terhadap asisten rumah tangga berkulit hitam.Aibileen Clark bekerja untuk mengurus rumah Elizabeth, seorang sosialita yang juga berteman baik dengan Eugenia "Skeeter" Phelan, seorang penulis buku. Aibileen geram dengan setiap pelakuan Elizabeth, salah satunya ketika dia membuat kebijakan memisah kamar mandi Elizabeth dengan yang lain.Kisah Aibileen kemudian diangkat menjadi konten untuk buku Skeeter. Tak hanya Aibileen, kisah asisten rumah tangga lain juga dikulik dalam film The Help.Sutradara: Olivier Nakache, Eric ToledanoPemain: Francois Cluzet, Omar SyPhilippe sejak kecil menjadi tunadaksa. Dia hidup dalam kemewahan dan bergelimang harta. Satu hari, dia membutuhkan seorang pengasuh untuknya.Driss, seorang pemuda yang melakukan apa saja untuk bekerja melamar menjadi pengasuh Philippe. Dalam masa percobaan, rekan Philippe menyebut Driss pernah mendekam di penjara, tetapi hal itu tak digubris Philippe.Kisah hidup Philippe menyentuh Driss dan membuat mereka semakin dekat. Driss pun membantu Philippe melalui perjalanan menyenangkan sebagai seorang sahabat.(ELG)