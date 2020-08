1. Stranger 2



Duet Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji dalam It's Okay to Not Be Okay telah berakhir pada akhir pekan lalu. Kini, sejumlah drama Korea hadir dengan beragam cerita menarik. Berikut drama Korea yang patut diantisipasi dalam waktu dekat:Stranger 2 kembali menampilkan Hwang Si Mok (Cha Seung Woo) dan Han Yeo Jin (Bae Doo Na). Mereka kembali memecahkan misteri kasus yang berkaita. Pada musim pertama sukses menuai pujian dengan cerita plot twist.Stranger 2 dapat disaksikan melalui jaringan tvN atau streaming Netflix pada 15 Agustus 2020.Sebuah kisah dari dua kehidupan berbeda yang menarik untuk disimak. Pianis Gu Ra Ra (Go Ara) bertemu dengan Sunwoo Jun (Lee Jae Wook), seorang pekerja paruh waktu di pedesaan. Pertemuan Gu Ra Ra dan Sunwoo membuat mereka saling berbagi perspektif baru.Do Do Sol Sol La La Sol ditayangkan di jaringan KBS2 atau dapat disaksikan melalui streaming Netflix mulai 26 Agustus 2020.Park So Dam dan Park Bo Gum beradu peran dalam drama Record of Youth. Secara keseluruhan, cerita ini tentang perjuanga orang-orang muda yang berdedikasi di profesinya.Ahn Jung Sa (Park So Dam), merupakan pekerja keras yang bijaksana. Dia memegang teguh pada keyakinannya. Jung Sa bertekad menjadi makeup artist handal.Sementara itu, Sa Hye Joon menekuni dunia modelling dengan sikap realistis. Kendati demikian, dia tetap bersikap hangat dan melihat dunia dengan objektif. Hye Joon bercita-cita menjadi seorang model dan aktor.Record of the Youth disiarkan melalui jaringan tvN juga melalui streaming Netflix mulai September mendatang.Drama Alice mempertemukan Joo Won dan Kim Hee Sun. Drama ini menjadi comeback Joo Won setelah melalui wajib militer pada Februari 2019.Detektif Park Jin Gyeom (Joo Won) bekerja sama dengan fisikawan Yoon Tae Yi (Kim Hee Sun memecahkan teori time travel atau perjalanan waktu. Akankah mereka mampu memecahkannya?Alice ditayangkan melalui jaringan SBS mulai 28 Agustus 2020.SF8 merupakan proyek drama antologi dari Min Kyu Dong bekerja sama dengan OTT Wavve. Delapan sutradara dari Directors Guild to Korea mengerjakan masing-masing setiap episode dalam proyek SF8.Misalnya dalam episode berjudul Manxin menampilkan Lee Dong Hwi dan Lee Yeon Hee. Kemudian pada episode Love Virtually menampilkan Choi Si Won, Uee, dan Ahn Se Ha.Sutradara tersebut yakni Kim Ui Seok, Roh Deok, Min Kyu Dong, Ahn Gooc Jin, Lee Yoon Jeong, Oh Ki Hwan, Jang Cheol Soo, dan Han Ka Ram. Proyek SF8 mulai tayang 14 Agustus 2020 di jaringan MBC.(ASA)