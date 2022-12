Ca Bau Kan Karya Abadi Remy Syaldo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Salah satu karya abadi milik Remy Sylado adalah novel berjudul Ca Bau Kan: Hanya Sebuah Dosa. Novel tersebut dirilis pertama kali pada Maret 1999 oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dan telah dicetak ulang berkali-kali.Melansir dari laman ensiklopedia kemendikbud, novel ini adalah awal dari proyek penerbitan Seri Sastra Tionghoa Peranakan yang sedang dikerjakan penerbit KPG kala itu. Tujuannya, untuk mengenalkan proses kebangsaan di Indonesia.Secara keseluruhan, novel Ca Bau Kan berkisah mengenai cinta dari etnis yang berbeda antara seorang perempuan Betawi dan seorang pedagang Tionghoa. Walaupun merupakan novel fiktif, Ca Bau Kan tetap menampilkan realitas Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan.Pada 2002, novel tersebut diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama Ca Bau Kan. Film tersebut disutradarai oleh Nia Dinata. Pemeran dari film tersebut adalah Niniek L. Karim, Ferry Salim, dan Lola Amaria.Film adaptasi novel itu menjadi film yang melegenda karena merupakan film Indonesia pertama yang sarat dengan tema budaya dan bahasa Tionghoa Peranakan yang kental saat zaman kolonial Hindia Belanda.Film Ca Bau Kan pertama kali ditayangkan di dunia perfilman internasional, yaitu Asia Pacific Film Festival tahun 2002. Kemudian, ditayangkan di Palm Springs International Film Festival pada 2003.Kini, penulis dari novel abadi itu, Remy Sylado telah beristirahat dengan tenang. Remy meninggal pada 1 Desember 2022. Meski tiada, karya-karyanya akan selalu tetap dikenang.