Park Hae Eun Hengkang dari Drama Hong Sisters, Ini Penyebabnya

Nama aktris Park Hae Eun telah diumumkan sebagai pemeran utama dari drama terbaru karya Hong Sisters. Namun, kini ia memutuskan hengkang.Hal ini dikonfirmasi langsung oleh sang aktris melalui unggahan media sosial miliknya. Ia menekankan, telah mengundurkan diri dari drama berjudul Hwan Hon itu, setelah berdiskusi dengan para staf produksi.Aktris berusia 24 tahun ini mengunggah foto dan video dari drama tersebut. Ia juga menyertakan pandangannya."Ada beberapa penyesalan dan perasaan yang rumit. Tetapi pada akhirnya, saya berharap Hwan Hon akan selesai tanpa masalah," tuturnya berkaitan dengan hengkang dari drama."Bahkan jika hal-hal menjadi semakin rumit, saya akan menganggapnya sebagai niat baik pribadi. Terima kasih kepada semua orang yang peduli tentang hal itu," tambahnya.Pada proses drama Hwan Hon, aktris ini bahkan menyelesaikan pembacaan naskah. Namun sayangnya, dia memutuskan untuk meninggalkan para pemain. Di sisi lain, menurut pihak tvN, Park Hae Eun merasa tertekan dengan karakter pemeran utama itu."Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah seorang aktris pemula, kami bekerja keras bersama, tetapi dia merasakan banyak tekanan untuk memainkan karakter utama dari sebuah proyek besar," ujar perwakilan tvN."Oleh karena itu, setelah banyak berdiskusi dengan aktris tersebut dan sehubungan dengan saling bertukar pendapat, diputuskan bahwa dia akan mundur dari peran tersebut," jelasnya.Drakor Hwan Hon sendiri ditulis oleh duo penulis skenario terkenal Hong Sisters. Banyak karya mereka yang terkenal bahkan dengan sukses bersaing dengan rating yang tinggi.Di antaranya, My Girl, You're Beautiful, My Girlfriend is a Gumiho, The Greatest Love, Master's Sun, Hotel Del Luna, dan masih banyak lagi. Drama Hwan Hon akan disutradarai oleh Park Joon Hwa yang sukses menyutradarai What's Wrong with Secretary Kim.Sementara itu, setelah kabar hengkangnya Park Hae Eun, kini Jung So Min sedang dalam pembicaraan untuk mengambil alih peran utama wanita itu. Namun, belum ada keputusan akhir dari Jung So Min.(ELG)