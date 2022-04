Drakor The World of The Married Dibikin Versi Indonesia, Diperankan Adinia Wirasti dan Chicco Jerikho

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sinopsis Mendua, adaptasi drakor The World of the Marriage

(SYN)

Jakarta: Drama Korea ( drakor ) The World of the Married akan diadaptasi dalam versi Indonesia dengan judul Mendua. Drama itu sendiri adalah adaptasi serial Doctor Foster buatan BBC Studios."Kolaborasi spesial antara @disneyplushotstarid @bbcstudios @screenplayfilms_id menghadirkan adaptasi serial Doctor Foster, serial ini akan diadaptasi di Indonesia dengan judul Mendua!" ucap rumah produksi Screenplay Films di Instagram, Rabu, 6 April 2022.Sebagai informasi, Doctor Foster menceritakan kisah seorang dokter sukses yang hidupnya hancur setelah mengetahui perselingkuhan suaminya. Serial yang akan tayang di Disney Plus Hotstar ini diperankan oleh Chicco Jerikho, Adinia Wirasti, dan Tatjana Saphira.Baca: Proyek Kreator Squid Game Selanjutnya Akan Lebih Sadis Mendua akan disutradarai oleh Pritagita Arianegara, yang pernah menggarap beberapa film Salawaku (2016) dan Surga yang Tak Dirindukan 3 (2021). Adaptasi The World of the Married ini memiliki delapan episode.Mendua berkisah tentang kisah seorang dokter sukses bernama Sekar (Adinia Wirasti) yang hancur setelah mengetahui perselingkuhan suaminya Ivan (Chicco Jerikho) dengan Bella (Tatjana Saphira).Sementara itu, para pemain dalam drakor The World of the Married adalah Kim Hee Ae sebagai dokter sukses, Park Hae Jin sebagai suaminya, dan Han So Hee sebagai selingkuhan. Drama ini sukses besar di Korea Selatan.