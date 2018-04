Rudi Soedjarwo Tak Pakai Formula Lama di Film Horor Terbaru

Rudi Soedjarwo sukses membesut film horor Pocong yang cukup fenomenal pada eranya. Namun, pada momen comeback kali ini setelah hiatus dua tahun dari dunia penyutradaraan, Rudi tak akan memakai trik dan cara yang sama untuk mengarahkan para pemain baru di film 13 The Haunted.Diakuinya, berhadapan dengan remaja kekinian akan sulit jika memakai cara lama."Susah, kadang-kadang formula itu bagus pada masanya. Jadi, diulang lagi juga susah, mood kita juga udah beda, usia kita udah beda," kata Rudi kepada Medcom.id di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, 27 April 2018."Pernah ada sebuah pengulangan, itu susah, pemainnya beda. Waktu itu ada kasus, Pocong Pertama ditekel dulu, jadi kita emosional bikinnya. Memang tidak pernah bisa selalu disamakan. Bahkan genrenya sama pun kita tidak akan pernah bisa sama," imbuhnya.Dibandingkan dengan zaman dulu, belum banyak sutradara yang produksi film dan film horor. Tantangan baru di zaman sekarang, penonton harus cerdik memilah di antara sekian banyak film yang diproduksi."Meski kita berharap mungkin bisa diterima karena zaman dulu belum begitu banyak film, enggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang harus pintar-pintar," katanya lagi.Pada kesempatan ini Rudi mengarahkan beberapa aktor muda yang juga terbilang baru untuk film horor. Ini menjadi tantangan sekaligus pengalaman baru bagi sutradara berusia 46 tahun itu.Film 13 The Haunted merupakan produksi rumah film RA Pictures. Raffi Ahmad dan Fransen Susanto sebagai produser eksekutif.13 The Haunted rencananya akan ditayangkan di bioskop sekitar bukan Juli-Agustus.(ASA)