Setelah Hacksaw Ridge, Mel Gibson Garap Lagi Film Perang Dunia II

Mel Gibson kembali menyiapkan tempatnya di balik layar setelah terakhir kali menyutradarai film Hacksaw Ridge yang diganjar banyak prestasi. Aktor dan sineas berusia 62 ini akan mengarahkan film tentang Perang Dunia II berjudul Destroyer.Seperti dilaporkan The Hollywood Reporter, proyek film ini dikerjakan bersama rumah produksi Hollywood Gang Productions. Sama seperti Hackshaw Ridge yang dibintangi Andrew Garfield, kisah Destroyer juga mengambil latar Pertempuran Okinawa tetapi dari sudut pandang lain.Hackshaw Ridge, yang diangkat dari dokumenter The Conscientious Objector (2004), berkisah tentang pengalaman tentara medis Desmond Doss, pecinta damai yang bergabung ke perang tanpa mau memakai senjata. Dari medan perang, dia berhasil menyelamatkan 75 tentara luka tanpa menembakkan senjata sama sekali.Destroyer diadaptasi dari buku nonfiksi Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II’s Greatest Kamikaze Attack (2015) karya John Wukovits. Buku ini menceritakan kisah heroik para kru kapal Laffey yang mempertahankan kapal mereka dari 22 serangan kamikaze pada 16 April 1945.Naskah adaptasi ditulis oleh Rosalind Ross, kekasih Gibson yang sebelumnya pernah menulis salah satu episode serial televisi Matador. Ini menjadi debut penulisan naskah layar lebar bagi Ross.Hackshaw Ridge adalah film kelima Gibson sebagai sutradara setelah menapaki karier sebagai aktor di puluhan film. Empat film yang dia garap sebelumnya adalah The Man Without a Face (1993), Braveheart (1995), The Passion of the Christ (2004), dan Apocalypto (2006).(ELG)