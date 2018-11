36 Film Tayang dalam Pekan Sinema Jepang 2018 di Jakarta

Visual Industry Promotion Organization (VIPO) bekerjasama dengan Agency of Cultural Affairs dan Japan Foundation menyelenggarakan pekan pemutaran film-film Jepang di Indonesia dalam tajuk Pekan Sinema Jepang 2018 (Japan Cinema Week 2018).Acara ini merupakan bagian rangkaian perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Total ada 36 judul film yang akan ditayangkan dan terbagi dalam enam kategori di antaranya New J-Director, New J-Film, “Samurai” Historical, “Kira-Kira” Teen, “Tokusatsu” Special Effect dan Documentary.Beberapa dari 36 film yang tayang di antaranya One Cut of the Dead, Pieta in the Toilet, Miss Hokusai, Let Me Eat Your Pancreas, GAMERA: The Guardian of the Universe, dan GODZILLA (1954). Pemilihan judul-judul film adalah hasil kurasi yang dilakukan oleh tim dari Agency of Cultural Affairs, VIPO dan Japan International Foundation.Selain pemutaran film, akan ada workshop mengenai special effect (Tokusatsu), diskusi dengan produser dan aktor dari Jepang, serta simposium oleh filmmakers dari kedua negara.Pekan Sinema Jepang 2018 diharapkan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan Jepang, memperbesar peluang diputarnya film-film Jepang di Indonesia, dan berkontribusi terhadap perkembangan cultural tourism di Jepang.Pekan Sinema Jepang akan berlangsung pada 7-16 Desember 2018 di CGV Grand Indonesia Jakarta.Daftar lengkap judul film dan kegiatan akan diumumkan pada akhir bulan November dan dipantau melalui situs https://www.jcinema2018.id/.(ELG)